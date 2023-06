Neuen Trainer gefunden

Der SV Leobendorf II hat seinen Wunschkandidaten gefunden. Mit Markus Buchinger kommt ein Trainer, der laut Sektionsleiter Gerhard Sturm perfekt zum Projekt passt: „Er ist genau so ein Trainer, den wir gesucht haben.“ Es war uns besonders wichtig, dass er unseren Weg mit jungen Spielen auch weitergehen möchte. Markus legt seinen Fokus auf junge Spieler und kann gut mit ihnen arbeiten.“

Damit stellt Sturm mittlerweile zum zweiten Mal Buchinger als Coach ein. Schon 2016 trainierte Letzterer den SV Spillern. Damals Sektionsleiter: Gerhard Sturm. „Er hat auch schon viele Junge an die Kampfmannschaft herangeführt“, erklärte Leobendorfs Sektionsleiter. Der 41-Jährige coachte zuletzt den SV post in der Wiener Stadtliga und kann auch auf viel Erfahrung als Spieler zurückgreifen, lief für den Wiener Sportclub sogar in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs auf.

Buchinger: „Der erste Eindruck ist wirklich top“

Für Buchinger kam die Anfrage nach Ende seines Engagements beim SV Post zum richtigen Zeitpunkt. „Der erste Eindruck ist wirklich top. Ein sehr, sehr familiär geführter Verein. Das sind schon einige mit viel Potenzial dabei. Es soll auch das Hauptaugenmerk sein, diese Spieler weiterzuentwickeln“, so der künftige SVL II-Coach.