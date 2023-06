Tellerübergabe, Kapitän und Trainer verabschiedet

Eine äußerst erfolgreiche Saison ging für den SV Leobendorf II am vergangenen Freitag zu Ende. Die nackten Zahlen: 20 Siege, eine Niederlage, 85 Tore und 20 Gegentore aus 26 Spielen. Insgesamt 27 Spieler setzte Trainer Martin Haselmayr über die Saison hinweg ein.

Die bereits starke Hinrunde übertrumpfte der SVL II im zweiten Saisonabschnitt nochmals. Seit der Winterpause verlor der Meister kein einziges Spiel, nur gegen Wördern und Enzersfeld konnte man nicht gewinnen. „Diese 35 Punkte in der Rückrunde waren schon ein Wahnsinn, die Mannschaft hat es bis zum Schluss durchgezogen“, war Haselmayr stolz. Besonders dominant agierte seine Elf in den Duellen mit den direkten Konkurrenten. Gegen Spillern, Ladendorf und Unterstinkenbrunn gab's jeweils hohe Zu-Null-Siege. Das unterstrich auch der Meistertrainer: „Wenn du gegen die Direkten so spielst, gibt's nur einen verdienten Meister.“

Goalie Alex Nics seit über 800 Minuten ohne Gegentor

Ein wesentlicher Faktor für diesen Erfolg war Torhüter Alexander Nics. Der Schlussmann teilte sich die Einsatzzeit mit Felix Winkelmayr auf, doch vor allem Nics war der fast unüberwindbare Rückhalt der Leobendorfer. Seit 813 Minuten bekam er kein Gegentor und präsentierte sich auch wichtigen Spielen in Topform.

Vor der ersten Gebietsliga-Saison für Leobendorf II erfolgt nun ein kleiner Umbruch. Mit Kapitän Lukas Weber beendet ein Ur-Leobendorfer seine Karriere. Seit 1998 ist der 30-jährige Innenverteidiger beim Verein. Rene Gössl wechselt berufsbedingt und Erfolgscoach Martin Haselmayr verlässt den Klub in Richtung Leitzersdorf.

„Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft“

Haselmayr streute seinem Team zum Abschied – versüßt mit den Meistermedaillen und dem Meisterteller Rosen: „Wir wollten unbedingt einen schönen Abschluss vor unseren Fans haben, das ist uns gelungen. Ich bin stolz auf diese Mannschaft. Vor allem in diesem Jahr waren wir überragend.“ Dabei sieht er die Leobendorfer für die kommende Saison gut aufgestellt: „Auch in der Gebietsliga werden sie eine gute Rolle spielen.“