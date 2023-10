Noch nicht bereit

Dass die Torfestivals gegen Langenzersdorf und Niederleis nicht alltäglich waren, war wohl jedem klar. Etwas ernüchternd war das 3:3-Remis gegen Asparn dann aber doch. „Mittlerweile seh ich's nüchtern. Wir sind halt nicht so weit, dass wir gegen jeden Gegner in dieser Liga gewinnen können“, zeigte Sektionsleiter Sebastian Purtscher auf und fügte an, dass es keine Frage der Qualität oder Konstanz sei, sondern eine „Leistungsfrage“.

Der Punkt im kuriosen 3:3-Unentschieden gegen den Aufsteiger war sogar etwas glücklich, zumindest konnte Asparn ein Chancenplus verbuchen. „In Wahrheit können wir uns über das Remis schon freuen“, gestand Purtscher.

„Da müssen wir wirklich auf dem Boden bleiben“

Wegen Leistungen wie dieser, die auf 7:2-, 9:2- oder 7:0-Kantersiege folgen, wird der SV Spillern wohl auch im Laufe dieser Saison nicht ganz vorne mitmischen und bleibt gewissermaßen eine Wundertüte. „Wir bringen es einfach nicht auf den Platz, dass wir alle Gegner besiegen können. Da müssen wir wirklich auf dem Boden bleiben“, betonte der SVS-Sektionsleiter.