Spillern tauscht den Trainer aus

Eine Woche nach den verkündeten Trainerwechseln in Leobendorf und Hausleiten stellte auch der SV Spillern seinen neuen Trainer vor. Michael Labschütz ersetzt Josef Schober ab der kommenden Saison. Mit Schober war ohnehin ausgemacht, dass dieser nur eine Spielzeit den SVS coacht.

Labschütz' Ex-Vereine können sich durchaus sehen lassen (Stockerau Reserve-Coach, Mistelbach Co-Trainer). Auch wenn er noch nicht über längere Zeit als Cheftrainer unterwegs war, bringt der kommende Spillern-Übungsleiter also Erfahrungen aus höheren Klassen mit. Obmann Peter Resch freut sich auf einen „gewachsenen“ Trainer aus der Umgebung: „Wir kennen uns auch schon ewig. Sein Konzept hat uns total überzeugt. Er ist ein wahnsinnig akribischer Arbeiter.“

Die Zeit in Mistelbach bezeichnete Labschütz als Lernmoment: „Da habe ich gemerkt, ich kann das. Das war ein wichtiger Schritt und sozusagen eine gewisse Reifeprüfung.“ Obwohl es eine erste Station als Chef-Trainer ist, macht sich Labschütz dahingehend keine Sorgen. Das Adrenalin wird er dennoch anfangs spüren: „Es wird was Neues sein, sein eigenes Baby, eine eigene Kampfmannschaft zu haben.“

Tadelloser Übergang von Schober zu Labschütz

Der künftige Spillern-Coach war bereits bei zwei Spielen des Tabellenvierten vor Ort, mit Schober sprach er ebenfalls. „Schöner könnte ich mir als Trainer, der in eine Mannschaft kommt, den Übergang nicht vorstellen“, streute Labschütz Rosen in Richtung Schober. Auch Sektionsleiter Sebastian Purtscher dankte dem scheidenden Übungsleiter: „Wir gehen im Guten auseinander. Wir sind ihm sehr dankbar, dass er eingesprungen ist. Er hat die Mannschaft auch fit gemacht.“

Was sich mit diesem Trainerwechsel andeutet, ist die Tatsache, dass der SV Spillern wieder auf Konstanz auf der Trainerbank setzen will. Das betonte auch Obmann Resch, weshalb er Labschütz Zeit geben will: „Wir haben auch Luft, falls es nicht von Anfang an gut laufen würde.“