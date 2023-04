Talentschmiede Spillern?

Werbung

In den letzten Wochen sah man bereits, dass einige junge Talente in der Startelf des SV Spillern auftauchten. Diese Entwicklung soll in Zukunft auch so weitergehen, wenn nicht sogar noch weiter angetrieben werden. Denn auch aus den eigenen U-Mannschaften kommen talentierte Spieler.

U16-Trainer und NeoSektionsleiter Sebastian Purtscher ist es „ein absolutes Herzensanlegen, dass mehr junge und eigen Spieler in die Startelf kommen.“ Adin Salihovic schaffte diesen Sprung in der aktuellen Saison schon zeitweise, mit Felix Stepan und Tobias Piringer sind zwei U16-Spieler schon Teil der Reserve. In den U-Auswahlen des SVS bietet sich der ein oder andere Akteur für höhere Aufgaben an. Lukas Hasibar, Markus Schwinghammer und Dominik Karlovic präsentieren sich allesamt gut. „Sie haben natürlich das Potenzial für die 1. Klasse Nordwest“, ist sich Purtscher sicher. Eine Altersklasse darunter gibt es ebensohoch veranlagte Kicker (Anm.: Luca Zivkovic, Tobias Zeller, Mark Batarilo, Elias Sebastian Schalle). Auch diese Spieler hat Purtscher im Blick: „Da wollen wir einen Modus Operandi finden, damit wir sie mittelfristig einbauen.“

Der Weg aus der eigenen Jugend in Richtung erste Mannschaft soll also kürzer werden. Natürlich gilt beim SV Spillern aber das Leistungsprinzip: „Am Ende des Tages kommt es aber nicht nur darauf an, ob ein Spieler aus der eigenen Jugend kommt. Die Spieler müssen auch die richtige Einstellung haben und die Leistung auf dem Platz bringen.“