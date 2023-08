Verkehrte Welt

Mit den bisherigen Testspielen kann der SV Spillern sehr zufrieden sein. Insbesondere in den ersten beiden Matches zeigte die Elf von Michael Labschütz auf. Zum Start besiegte der SVS den Gebietsligisten aus Prottes mit 4:2, eine Woche später gewann man 2:1 gegen den 2. Landesliga-Aufsteiger Klosterneuburg.

Die erste Niederlage kam deshalb durchaus überraschend. Ausgerechnet das Duell mit der Stockerauer Reserve ging verloren. Wohlgemerkt trat Spillern mit einer gemischten Truppe an, zufrieden war Sektionsleiter Sebastian Purtscher mit dieser Leistung trotzdem nicht: „Wir haben durch katastrophale Eigenfehler zwei Gegentore bekommen. Es war nicht unser bester Tag.“ Von dieser Partie abgesehen überraschte die Vorbereitung bislang positiv. Auch am vergangenen Wochenende ging es gegen zu einem Gebietsligisten. In Großweikersdorf konnten die Labschütz-Mannen zumindest leistungstechnisch an die ersten Spielen anknüpfen und hielten bei der 2:3-Niederlage gut mit.

Purtscher will aber nicht zu viel in die letzten Ergebnisse hineininterpretieren: „Die Testspiele machen uns schon optimistisch, aber Meisterschaft ist dann doch wieder was anderes.“