Die „Standard-Kaiser“

Dass die Unterstinkenbrunner besonders nach Standards gefährlich sind, ist nicht gerade ein Geheimnis. Was in der letzten Woche passierte, war dennoch kurios. Am Dienstagabend gastierte der SVU beim SV Spillern und demontierte die Korneuburger mit 0:5. Am Sonntag zeichnete sich bei der Eintracht aus Pulkautal ein ähnliches Bild ab: Wieder gewann die Elf von Trainer Jürgen Hammer mit 0:5. Die beiden Kantersiege wiesen zwei Parallelen auf: Die unglaubliche Effizienz und die Standardstärke des Vizemeisters. Gegen Spillern und die Eintracht erzielten sie satte acht Tore nach Standardsituationen.

Kopfballungeheuer versammeln sich

Mit Jan Dobrovolny hat der Verein einen guten Schützen, obendrein gibt es mit Kickern wie Philipp Schmid, Josef Hesek, Petr Filip und Ondrej Zybal einige Kopfballungeheuer. Die Unterstinkenbrunner als Standardkönige zu bezeichnen, wäre daher beinahe eine Untertreibung. Passender wäre wohl der Begriff „Standard-Kaiser“. Während sich gegen den SVS die Tore noch auf mehrere Schultern verteilten, überragte in Pulkautal vor allem Stürmer Zybal. Der Tscheche schnürte gegen den Aufsteiger einen Viererpack, alle Treffer schoss er nach Standardsituationen oder per Direktfreistoß. Für Hammer ist der Goalgetter ein „Phänomen“, was auch am unbedingten Siegeswillen am Platz liegt.

„Wenn er das Trikot anzieht, ist er ein anderer Mensch“

„Er ist einfach ganz ungut zu bespielen. Wenn er das Trikot anzieht, ist er ein anderer Mensch. Dafür wird er eh 'geliebt' von den Gegnern, den Schiedsrichtern und den gegnerischen Fans. Dafür liefert er auch, aber ich würde nicht gern gegen ihn spielen“, so Hammer. Den Unterstinkenbrunnern kann's recht sein. Nachdem Zybal in der Vorsaison Torschützenkönig wurde (31 Tore), scheinte es so, als würde er auch heuer nicht nachlassen. Nach drei Spielen hält er bei sechs Toren.