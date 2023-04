Ein Mentalitätsmonster

Dass Spillern am Samstag technisch überlegen war und den feineren Fußball auf den Platz brachte, stand außer Frage. Doch zur Überraschung der Unterstinkenbrunner stand der SVS tiefer und konzentrierte sich auf Konter. Diese Taktik ging auf, weswegen die Korneuburger nach 47 Minuten bereits 3:0 vorne lagen. Für Spillern-Obmann Peter Resch war es eigentlich „der perfekte Zeitpunkt“ für das dritte Tor: „Da dachten wir, dass das Match für uns entschieden war.“ Doch es kam anders ...

Von Minute 65 bis 78 schaffte Untertinkenbrunn die Aufholjagd, Ondrej Zybal steuerte die wichtigen Treffer zum 1:3 und 3:3 bei. Der SVU-Stürmer steht mittlerweile bei 21 Saisontoren. Innenverteidiger Helmut Sakac erlebte eine verrückte Partie: Der Abwehrspieler verursachte zuerst mit einem Fehlpass auf Philip Frithum das 0:2 und erzielte später den Anschlusstreffer zum 2:3. Obendrein sah Sakac in der dritten Minute der Nachspielzeit die Rote Karte für Torchancenverhinderung. Aus dem daraus resultierenden Freistoß ergab sich der Matchball für Spillern, Goalie Patrik Lehner fischte den gut getretenen Standard von Marin Pozgain aber noch raus.

SVU gelang im Frühjahr noch kein Heimsieg

Die Aufholjagd gefiel Trainer Jürgen Hammer selbstverständlich, der Coach hatte aber auch etwas zu bekritteln: „Wir haben Moral bewiesen und uns nie aufgegeben. Mir hat es aber nicht gefallen, dass wir defensiv so anfällig waren.“ Im Schnitt kassierte der SVU im Frühjahr 2,2 Treffer, während man in der Hinrunde nur 0,9 Tore pro Spiel bekam. Eine weitere Anomalie für die Hammer- Elf, die sonst so heimstark ist: Im Jahr 2023 konnte Unterstinkenbrunn bisher kein Heimmatch gewinnen.