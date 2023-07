Neuzugang zeigt auf

Ondrej Zybal fehlte beim Spiel in Rabensburg. Beim 5:1-Erfolg über den Verein aus der 2. Klasse Weinviertel glänzten dafür andere Spieler des SV Unterstinkenbrunn. So trugen sich etwas andere Namen in die Torschützenliste ein.

Neuzugang Matthias Leisser überzeugte auch in seiner zweiten Partie für den SVU. Er steht nun bei zwei Treffern aus zwei Spielen. „Es könnte sein, dass wir da wieder einen gefunden haben, der wirklich in die erste Elf passt", war Trainer Jürgen Hammer positiv gestimmt.