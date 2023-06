Unterstinkenbrunn rüstet auf

Die Unterstinkenbrunner werden die Spielzeit als Vizemeister beenden. Die Planungen für das nächste Jahr laufen bereits auf Hochtouren, Zeit zum Ausruhen bleibt also kaum.

Den ersten Transfer-Coup verkündete der Klub am vergangenen Wochenende. Josef Hesek kommt vom Landesligisten FC Mistelbach in die 1. Klasse Nordwest. Der 33-jährige Defensivspieler kam in der Rückrunde zwar nicht mehr so oft zum Zug, eine Verstärkung für den SVU ist er aber allemal. „Ein ganz erfahrener Spieler, der uns sicher helfen wird, egal auf welcher Position er spielt“, freut sich Trainer Jürgen Hammer auf den routinierten Tschechen und bezog sich dabei auf die Vielseitigkeit von Hesek, der sowohl Innenverteidiger als auch Sechser spielen kann.

Mit der Bekanntgabe des Hesek-Transfers verkündete der Trainer auch gleich den ersten Abgang. Krystof Pospisils Vertrag wurde nicht verlängert. Laut dem Unterstinkenbrunner Übungsleiter überzeugte Pospisil zuletzt nicht mehr auf ganzer Linie: „Wir waren zum Schluss nicht mehr ganz so zufrieden. Krystof ist aber ein super Fußballer.“ Dass noch weitere Akteure wechseln, ist derzeit nicht ausgeschlossen. „Die sind ja schon begehrt“, so Hammer.

„Es ist schwierig, da Spieler zu überzeugen“

Dazu sucht der Vizemeister zurzeit nach Spielern für die Breite, insbesondere in den zweiten Klassen. „Aber das ist schwierig, da Spieler zu überzeugen. Da scheitert es oft am Konkurrenzkampf“, gibt Hammer zu.