Vizemeistertitel! Angriff im nächsten Jahr?

Der SV Unterstinkenbrunn konnte sich nach einem beeindruckenden Herbst noch steigern. Einen Punkt mehr holte die Hammer-Elf im zweiten Saisonabschnitt. Dabei fällt vor allem die zunehmende Offensivstärke (36 im Vergleich zu 29 Hinrunden-Treffern) auf.

Für SVU-Übungsleiter Jürgen Hammer waren verschiedene Faktoren entscheidend: „Die Mannschaft hat ganz große Moral bewiesen. Alle arbeiten nach hinten mit.“ Das war ohnehin in den vergangenen Wochen ersichtlich. Die letzten acht Partien wurden gewonnen, außerdem kassierte nur der Meister Leobendorf II weniger Gegentore als die Unterstinkenbrunner. In Auswärtsspielen ist man mit dem Aufsteiger sogar punktetechnisch gleichauf. Insgesamt stuft Hammer das Abschneiden in dieser Spielzeit als „großen Erfolg“ ein. Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits. Mit Josef Hesek fand der SVU einen Ersatz für den ersten Abgang Krystof Pospisil.

Zwei talentierte Spieler verlassen den Verein

Dafür muss Unterstinkenbrunn zwei Talente abgeben. Lukas Laber kehrt zurück nach Laa, der 18-jährige Linksverteidiger Felix Hartmann wechselt außerdem in die Gebietsliga zu Ernstbrunn. „Er will es eine Klasse höher versuchen“, so Hammer über die Gründe. Die beiden Youngsters hätte der Coach gerne gehalten: „Aber sie haben beide ihre Gründe, das kann ich schon verstehen.“

Angesprochen auf die Ziele für die kommende Saison, drosselt der Trainer wie üblich die Erwartungen: „Wir bleiben jetzt am Boden. Wir werden nicht groß aufrüsten, sondern nur einzelne Spieler austauschen.“ Den Anspruch, Meister zu werden, hätte man nicht. Es ginge eher darum, die diesjährige Leistung auch in Zukunft zu bestätigen und in den Top-Vier abzuschließen.

Überhaupt war es für die Unterstinkenbrunner nicht selbstverständlich, über 26 Runden hinweg so weit vorne mitzuspielen. „So wie wir es heuer gemacht haben, da haben wir gemerkt, dass wir in die ersten Fünf kommen können. Das Material haben wir. Wir müssen nur die Jungs dazu bekommen, dass sie sich reinhängen.“