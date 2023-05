Zwei Eckpfeiler bleiben

Der Tabellenzweite sicherte sich zuletzt für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft ab. Mit Ondrej Zybal bleibt Unterstinkenbrunn der beste Torschütze der Liga für mindestens ein weiteres Jahr erhalten. Mit bisher 25 Treffern übertrumpfte der Stürmer noch seine Ausbeute aus der letzten Saison (18 Tore).

Zusätzlich bleibt Erfolgscoach Jürgen Hammer beim SVU. Für ihn erschien es wichtig, dass sich der Verein ambitionierte Ziele setzt: „Wir wollen wieder in den Top-vier bis -fünf mitspielen. Da geht es mir auch darum, was ich bewegen kann. Das Ziel obere Tabellenhälfte wäre mir zu wenig gewesen.“

Aufgrund der aktuellen Form seines Teams, gepaart mit dem überraschenden zweiten Tabellenrang, konnte man die Verlängerung Hammers durchaus erwarten. Zu seinen Erfolgen zählt auch die Inkludierung von jungen Spielern in die Startelf. Mit Felix Hartmann (Jahrgang 2005), Fabian Pristl (2004) und Winter-Neuzugang Lukas Laber (2005) versammeln sich bereits einige Talente beim SVU. „Die Mischung aus einigen Talenten und Erfahrungs ist mir wichtig“, so der Coach. Für diese Saison hat Hammer ein Ziel: Platz zwei. Zudem setzte es eine Spitze gegen Florian Prantz: „Der Kollege von Ladendorf hat ja gesagt, sie sind die zweitbeste Mannschaft. Das schaut gerade nicht so aus.“

Stürmer Ondrej Zybal bleibt auch. Foto: NÖN, Dominik Siml