Topfavoriten kommen alle aus dem Bezirk Mistelbach

Die Topfavoriten: Mit diesem Transfersommer verdeutlichte der SC Ladendorf seine Titelambitionen. Im zweiten Jahr soll der Wiederaufstieg gelingen. Rein von den Namen her kann der SCL völlig verdient diesen Anspruch stellen, die Wahrheit liegt aber bekanntlich auf dem Platz. Schafft es Florian Prantz, aus einer Vielzahl von Qualitätsspielern eine Mannschaft zu formen, geht der Titel nur über Ladendorf.

Apropos Wiederaufstieg: Den strebt der SC Laa ohne Zwischenjahr in der ersten Klasse an. Nach einer solch schlechten Saison kann es ohnehin nur besser werden. Mit Goalgetter Petr Kirschner wurde ein wichtiger Baustein gehalten. Bei den Neuzugängen ließ man einen Kracher à la Fabian Steirich vermissen. Außerdem stellt sich die Frage, ob die verkorkste Gebietsliga-Saison Narben hinterlassen hat.

Die Neuen im roten Trikot. Laas Sportlicher Leiter Josef Gottwald (stehend 3. v. l.) und der neue Trainer Alen Orman (r. daneben) durften einige neue Gesichter begrüßen. Foto: Mario Witek

Betrachtet man die Leistungen der abgelaufenen Saison, sollten die Unterstinkenbrunner eigentlich als Top-Favorit gelten. Hätte Ladendorf nicht Transferkracher nach Transferkracher gezündet, wären sie das auch. Denn bis auf zwei kurze Schwächephasen präsentierte sich der SVU letztes Jahr unglaublich konstant. Die wichtigsten Entscheidungen im Sommer waren Verlängerungen, sowohl mit Trainer Jürgen Hammer als auch Torschützenkönig Ondrej Zybal.

Bekannter Name. Mistelbachs Josef Hesek ging nach Unterstinkenbrunn. Foto: NÖN, Dominik Siml

Ein Herausforderer: Den Stronsdorfern gelang mit David Jukl ein absoluter Top-Transfer, der Stürmer erzielte in den letzten beiden Spielzeiten insgesamt 44 Tore. Im ersten Test harmonierte der Tscheche bereits gut mit Dominik Urbancok. Geht das so weiter, kann man dem SCS einen gehörigen Sprung nach oben zutrauen. Bereits in der Rückrunde präsentierte man sich stark, obwohl Einser- und Zweiertormann verletzt ausfielen. Außerdem hat Stronsdorf mit Ewald Jenisch einen Fußball-Fachmann an der Seitenlinie, der alles gesehen hat.

Im Mittelfeld: Letzte Saison war Niederleis eine der Überraschungen und landete in den Top-Fünf, im Jahr zuvor entkam man nur knapp dem Abstieg. Dazwischen wird sich die Fitz-Elf heuer einordnen. Das Offensiv-Trio konnte (zumindest bis Winter) gehalten werden. Dafür fallen mit Alex Schindler und Martin Duris zwei wichtige Routiniers weg.

Der Aufsteiger: In Asparn erhofft man sich einen Mittelfeldplatz, immerhin gab es diesmal keine wichtigen Abgänge. Der Zusammenhalt könnte sich als Trumpf für den ASV herausstellen. Aktuell kämpft der Verein aber mit Verletzungssorgen, drei der vier Neuen fallen aus. Trainer Alexander Schuh wird wahrscheinlich als Verteidiger einspringen. Geht die Verletzungsmisere weiter, besteht die Gefahr einer Negativspirale. Von dort aus könnte es brenzlig werden.