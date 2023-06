Höchste Saisonpleite

In den letzten Wochen waren die Personalprobleme des UFC Obritz immer wieder Thema. Zeitweise konnte Trainer Manfred Augustin mit Rückkehrern die Löcher stopfen. Das Comeback von Ferdinand Weinwurm – der zurzeit übrigens auch verletzt ausfällt – war auf jeden Fall ein Highlight der Saison. Routiniers wie Andreas Sulz oder Josef Wolf sprangen zudem in den letzten Wochen bis Monaten immer wieder in die Bresche, doch gerade in den Auswärtsspielen hatte der UFC mit den Verletzungen zu kämpfen.

So geschehen bei den 0:6-Niederlagen in Hausleiten und Unterstinkenbrunn. In der Vorwoche kassierte Obritz sogar eine 0:4-Heimniederlage gegen den Absteiger aus St. Andrä/Wördern. Die Verletzungsmisere spitzte sich am vergangenen Freitag zu. „Ich wusste nicht einmal, ob wir zu elft sind. Das war ja eine Tragödie“, war Coach Augustin bestürzt. Am Ende gab's eine 0:9-Niederlage in Ladendorf.

Gleich vier von fünf Legionären fielen aus

Beim Spiel gegen den SCL fehlten zusätzlich fast alle Legionäre: Lukas Trnka und Martin Sus waren verletzt, Pavel Priborsky krank und auch Radek Bula fehlte. Der einzige Legionär, der spielte, war David Jukl. Der Top-Torschütze der Obritzer kickt ab kommender Saison beim SC Stronsdorf. Aber auch Trnka, Sus, Priborsky und Bula müssen mit Saisonende den Klub verlassen. Somit kommt es nicht gerade zufällig, dass die vier Legionäre bei der Ladendorf-Partie fehlten. „Es ist eine Folgeerscheinung“, meinte Augustin.

Für den UFC geht es in der letzten Runde gegen Göllersdorf darum, die Saison doch noch versöhnlich abzuschließen. Coach Augustin will bis dahin versuchen, die ein oder andere Verstärkung wieder zu reaktivieren. Immerhin wird es das vorerst letzte Spiel sein, das der UFC Obritz „alleine“ bestreitet. Mit Beginn der nächsten Saison wird man ja gemeinsam mit Hadres/Markersdorf in einer Spielgemeinschaft antreten.

„Hab' da auch mitgefühlt mit dem Trainer“

Selbst Ladendorfs Trainer Florian Prantz zeigte ob der vielen Ausfälle Mitgefühl mit Augustin: „Es waren einfach zu viele Ausfälle bei ihnen. Ich hab' da auch mitgefühlt mit dem Trainer, weil das war wirklich hart von draußen anzuschauen. Obritz hat sich auch nie wirklich aufgegeben. Aber es hat einfach nicht gereicht.“