Überraschungscomeback von Ex-Profi Weinwurm

Es kündigte sich bereits vor einer Woche an, spätestens am Freitagabend war es klar. Ferdinand Weinwurm feierte tatsächlich sein Comeback als Aktiver. Nachdem der ExRapidler im Sommer 2020 in Retz eine Karrierepause einlegte, lief er nun für seinen Jugendverein Obritz auf.

Nur ein einmaliges Arrangement?

UFC-Trainer Manfred Augustin war selbstverständlich überglücklich über das Comeback Weinwurms: „Das ist für die gesamte Liga ein Gewinn. Ferdinand könnte jederzeit Landesliga spielen.“ Augustin hofft nun, dass Weinwurm zumindest bis zum Ende der Saison bei den Obritzern bleibt: „Ich glaube nicht, dass er sich nur für ein Spiel angemeldet hat, und rechne schon damit, dass er weitermacht.“

Weinwurm selbst ist sich in diesem Punkt noch nicht sicher: „Es ist noch nicht absehbar, ob ich wieder spiele. Ich bin mit Stefan Ruhdorfer viel in Kontakt und er hat mich gefragt, ob ich aushelfen kann. Von null auf 100, das bringt einfach nichts.“ Auch die möglichen Verletzungen spielen für den ehemaligen Regionalliga-Spieler eine Rolle: „Jetzt hatte ich mein ganzes Leben keine Verletzungen. Das möchte ich auch nicht gefährden. Für mich war das eine Partie, wo ich einfach ausgeholfen habe.“

Nachdem Weinwurm in den letzten drei Jahren nach einem neuen Sport suchte, kam er dann doch wieder zum Fußball zurück: „In Wahrheit macht das alles nicht so viel Spaß wie Kicken.“ Auf dem Platz hinterließ der Rückkehrer gleich seine Spuren. Weinwurm erzielte per Kopf das 2:0. Ein weiteres Highlight bei Obritz war die Einwechslung von Radek Bula. Der eigentliche Stammgoalie kam in der 75. Minute als Feldspieler in die Partie. Bula war gleich am 2:0 beteiligt, bediente Vorlagengeber David Jukl.