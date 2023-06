Neuen Trainer bestätigt, Jukl dafür definitiv weg

Nun ist es offiziell: Daniel Zöhrer wird die SG Obritz/Hadres-Markersdorf in der nächsten Saison trainieren. In den letzten Jahren stand er in den 2. Klassen an der Seitenlinie (Anm.: Leitzersdorf, Nappersdorf, Großrußbach, Großmugl). Erfahrung hat der 1978er-Jahrgang also mehr als genug. Mit dem USVG und Großmugl sind ihm zwei kommende Konkurrenten gut bekannt.

Zöhrer freut sich auf diese Herausforderung: „Das wird sehr spannend, weil quasi aus zwei Mannschaften eine wird. Meine Aufgabe wird es sein, ein Team zu formen und auch das Publikum mitzunehmen.“ Vor zwei Wochen trat Zöhrer mit sofortiger Wirkung als Leitzersdorf-Trainer zurück. Als Ziel nennt der künftige Coach der Spielgemeinschaft einen Mittelfeldplatz: „Es wird sicher nicht leicht, ist aber eine spannende Herausforderung und ich freue mich sehr.“

Relativ überraschend wird dies ohne Goalgetter David Jukl geschehen. Der tschechische Stürmer stand bereits in finalen Gesprächen bezüglich einer Vertragsverlängerung, verlässt den Verein aber mit Saisonende. Obritz-Obmann Hermann Gattermayer erklärte, wie es dazu kam: „Wir hätten ihn gerne gehalten, aber er wollte wechseln. Für ihn wäre der Weg von Brünn für zwei Trainings in der Woche zu viel. Da verstehe ich ihn eh, da geht die Familie vor.“ Mit dem Zusammenschluss von Hadres und Obritz will man einen neuen Weg einschlagen, die Trainingsbeteiligung – auch von Legionären – soll höher sein, um eine gewisse Qualität zu gewährleisten.

Zehn-Tore-Mann Mica bleibt

Die zentrale Figur in der Offensive wird somit der aktuelle Hadres-Stürmer Jiri Mica. Nach seinem Wechsel im Winter traf Mica in neun Spielen zehn Mal. Hadres-Obmann Christoph Jordan freut sich über Micas Verbleib: „Er ist sportlich und menschlich top.“ Ein zweiter Legionär – vorzugsweise ein Zehner – soll weiterhin kommen.