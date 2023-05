Zukunft von UFC-Trainer Augustin noch unklar

Bereits in der letzten Woche berichtete die NÖN über die kommende Spielgemeinschaft vom UFC Obritz und dem UFC Hadres-Markersdorf. Für den Obritzer Trainer Manfred Augustin bietet der Weg unter anderem die Chance, dass „man die Burschen aus der U16 zusammenhält“. Auch wenn es laut dem Coach eine andere Möglichkeit gegeben hätte: „Wir hätten ein Jahr noch drüber bringen können und danach versuchen, viele Spieler von der U16 in Obritz zu halten. Wobei es mit der Spielgemeinschaft vielleicht eher möglich ist, U16-Spieler zu halten.“

Noch im Gespräch um den Posten als Coach

Während sich Hadres' Harald Fischer selbst als Trainer für die künftige Spielgemeinschaft aus dem Rennen nahm, ist Augustin offen dafür. Auf die Forderung Fischers für einen neutralen und neuen Übungsleiter reagierte Augustin: „Die Meinung von ihm teile ich nicht. Ich bin schon neutraler, weil ich aus Mistelbach bin. Außerdem glaube ich nicht, dass es einen Trainer gibt, der eine Seite bevorzugt, obwohl es sportlich nicht zu begründen wäre.“

Der Obritz-Übungsleiter warnte davor, in zwei Seiten einzuteilen: „Genauso wie ein Spieler das Vertrauen vom Trainer braucht, braucht ein Trainer das Vertrauen der Funktionäre.“ Neben diesem Aspekt knüpft Augustin seinen Verbleib an mehrere Faktoren. Zumindest die Obritzer Seite würde den Mistelbacher gerne behalten. Dabei spielen auch die Legionäre eine Rolle, mit denen sich Augustin gut versteht und zusammen mit David Jukl und Martin Sus zu den Spielen fährt. In den Weg stellen will sich der Coach aber nicht: „Ich muss nicht unbedingt bleiben. Es ist aber durchaus möglich, dass ich weitermache. Ich will aber nicht der sein, der von Anfang an für Probleme sorgt. Mir ist der Erfolg der Spielgemeinschaft wichtiger, als dass ich weiter Trainer bleibe.“

Gesprächsbedarf wird es zudem bei den Legionären geben. Insgesamt stehen acht Tschechen (fünf bei Obritz, drei bei Hadres) und ein Slowake (Hadres) im Kader beider Klubs. Jeweils fungieren diese Spieler als Leistungsträger, mit wie vielen Legionären man auflaufen wird, ist noch unklar.