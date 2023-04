Kein Tor trotz starker Leistung

Unterstinkenbrunn - Enzersfeld 2:0. Die erste Großchance in dieser Begegnung kam auf Seiten der Gäste zu Stande. Und dabei konnten sie sich bei Daniel Fischer bedanken. Der Unterstinkenbrunner Mittelfeldspieler bediente mit einem misslungenen Rückpass einen Enzersfelder. Dieser scheiterte jedoch im eins gegen eins mit Tormann Patrik Lehner.

Nur wenige Minuten später wurde es erneut brenzlich im Enzersfelder Sechzehner (16.). Felix Hartmann foulte seinen Gegner und der Unparteiische zeigte auf den Punkt. Sasa Jovanovic trat an und traf nur die Stange. Im Gegenzug starteten die Gastgeber einen Angriff, Ondrej Zybal versuchte Enzersfelds Max Hörhager zu überlupfen. Der Keeper merkte dies rechtzeitig und fing die Kugel. Die Enzersfelder wirkten in der Folge nervös ob der vergegebenen Großchancen.

Bader-Zybal Kombination schlug wieder zu

In der 29. Minute machte es Zybal besser, nahm einen tiefen Ball entgegen und legte zurück auf Dominik Bader. Letzterer kam glücklich zur Kugel und erzielte mit einem Schuss ins lange Eck das 1:0. „Wenn wir Pech haben, sind wir zu Pause 0:2 hinten“, gab SVU-Coach Jürgen Hammer zu.

Der SCE kam wieder besser aus der Kabine, scheiterte jedoch erneut an der eigenen Chancenverwertung. „Da fehlt es uns einfach an Qualität im Abschluss“, konstatierte Trainer Christian Kraml. Beispielhaft: Ein Volley-Schuss aus kurzer Distanz infolge eines Corners konnte Keeper Lehner noch rausfischen. Die Heimischen hatten ebenso weitere Gelegenheiten.

Lag die Kugel schon hinter der Linie?

In der 66. Minute traf der sonst eher unauffällige Zybal zum 2:0. Nach einem Abstoß des eigenen Torhüters gewann die Hammer-Elf den zweiten Ball und schossen in Richtung Tor. Hörhager kam aus dem Gehäuse hinaus und ein Enzersfelder Verteidiger wollte zurückköpfen. Zybal spritzte dazwischen und überhob den Schlussmann per Kopf.

In der Schlussphase erfolgte eine beeindruckende Doppelchance. Lukas Pristl startete aus der eigenen Hälfte ein Solo und fand Zybal. Der Führende der Torschützenliste setzte sich wiederrum durch und bediente Pristl per Querpass, woraufhin dieser nur die Stange treffen konnte. Im Gegenzug konterte Enzerfeld. Den Abschluss rettete Lehner vor der Linie, so sah es zumindest der Schiedsrichter. Für SCE-Übungsleiter Kraml war der Ball hinter der Linie.

Die Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hammer, Trainer, SV Unterstinkenbrunn: „Der Unterschied war einfach, dass wir die Chancen gemacht haben und sie nicht. Enzersfeld hat gut gespielt, wenn sie jemanden haben, der die Chancen macht, schaut das ganz anders aus.“

Christian Kraml, Trainer, SC Enzersfeld/W.: „Wir sind selbst schuld. Als wir auch noch einen Elfmeter verschossen haben, hab ich schon geahnt, dass es schwierig wird. Danach waren wir nervös, da hat der vergebene Elfmeter Unruhe reingebracht. Wir waren wirklich gut, haben aber leider die Tore nicht gemacht. Grundsätzlich war ich mit der Leistung zufrieden, deswegen werden wir auch mit der selben Elf gegen Spillern spielen. “

Statistik:

Unterstinkenbrunn - Enzersfeld / W. 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (29.) Bader, 2:0 (66.) Zybal

Karten: Pristl (87., Gelbe Karte Foul)Kraml (64., Gelbe Karte Unsportl.), Jovanovic (72., Gelbe Karte Foul)

Unterstinkenbrunn: Lehner; Hartmann, Lukas Pristl, Rosifka, Laber (46. Fabian Pristl); Fischer (74. Schütz), Rieder; Bader (85. Böck), Pospisil (46. Peitl), Dobrovolny; Zybal.

Enzersfeld / W.: Hörhager; Gassler, Wamser, Jovanovic (75. Niklas), Triebelnig; Muhr, Gottwald; Schwarz (70. Hajek), Steiner, Nemetzek (81. Kosnopfl); Strauss.

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Johann Usrael