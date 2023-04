0:3-Führung aus der Hand gegeben

Werbung

Unterstinkenbrunn – Spillern 3:3. Die Herangehensweise der Gäste aus Spillern überraschte den Gegner zu Beginn. Der SVS überließ Unterstinkenbrunn den Ball, konzentrierte sich auf schnelle Konter und eine gesicherte Defensive. Trainer der Gastgeber, Jürgen Hammer hatte das nicht erwartet: „Ich war schon überrascht, dass sie etwas tiefer gestanden sind. Wir hatten dann zwar mehr den Ball, aber der letzte Pass ist uns nicht gelungen. Das Spiel selbst zu machen ist natürlich ganz was anderes als kompakt zu stehen und schnell umzuschalten.“

Durch diesen taktischen Kniff von Spillern-Coach Josef Schober passierten den Hausherren einige Fehlpässe, woraus sich Chancen für den SVS ergaben. Das 0:1 in der 12. Minute hatte damit aber nichts zu tun. Eine Ecke von Marin Pozgain wurde von Unterstinkenbrunns Tormann Patrik Lehner ins eigene Tor abgewehrt. Lehner sah laut eigener Aussage den Ball nicht wirklich, da ihn die Sonne blendete.

Bis zur Pause ging alles auf

Eine gute Viertelstunde später stellte Philip Frithum auf 0:2. Frithum spielte den Großteil der Saison als Rechtsverteidiger, lief in dieser Begegnung aber als Rechter Mittelfeldspieler auf. Eine weitere Entscheidung von Schober, die sich im Nachhinein auszahlte. SVU-Verteidiger Helmut Sakac bediente Frithum mit einem Fehlpass, woraufhin der Rechtsaußen einen Abwehrspieler aussteigen ließ und trocken ins kurze Eck abschloss.

Vier Minuten später musste Jakob Schlee ausgetauscht werden. Ondrej Zybal fiel auf Schlee, wonach sich Letzterer am Knie verletzte. Für Schlee kam Adin Salihovic in die Partie, Lukas Pabisch rückte eine Position zurück und agierte fortan als Linksverteidiger.

Vermeintliche Vorentscheidung durch Frithum

Vor dem Seitenwechsel traf Krystof Pospisil nach einem Lochpass nur Aluminium – die bis dato beste Chance der Unterstinkenbrunner. Pozgain fand bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff mit einem Querpass Frithum, der hängte wiederrum seinen Gegenspieler im Laufduell ab und schoss platziert ins lange Eck – 0:3. Da dachte die gesamte Spillern-Mannschaft und Obmann Resch, dass das Spiel bereits entschieden war: „Vor allem wenn du in der 47. das Tor machst. Da nimmst du den Gegner die Luft für jeden Wiederangriff. Das hat schon sehr gut ausgeschaut.“

In 13 Minuten aufgeholt

Ondrej Zybal setzte jedoch den Startschuss für ein unglaubliches Comeback. Infolge einer hohen Hereingabe in den Strafraum kam der Angreifer frei zur Kugel, machte einen Haken und erzielte das 1:3 in der 65. Wenige Minuten später kam Helmut Sakac im Nachsetzen nach einem Corner zum Ball und konnte schießen. Unhaltbar für SVS-Goalie Michael Weiskirchner landete das Leder abgefälscht unter der Latte (72.). Wenig später vollendete Zybal die Aufholjagd. Eine Halbfeldflanke von Pospisil kam zum Angreifer, der mit einem Kopfball den Ausgleichtreffer erzielte.

Glattrot in der Nachspielzeit

In der Schlussphase hatten beide Teams noch die Chance auf den Sieg. Zybal kam auf Seiten der Gastgeber im Sechzehner zum Ball, nahm sich das Spielgerät mit der Brust an. Die Annahme war nicht ideal, weshalb der Goalgetter nicht mehr zum Abschluss kam. Pozgain gelang in der dritten Minute der Nachspielzeit beinahe das 3:4. Wegen eines Foulspiels von Sakac – der Schiedsrichter wertete dieses Vergehen als Torchancenverhinderung und gab ihm die rote Karte – bekam Spillern einen Freistoß zugesprochen. Lehner fischte den gut getretenen Standard noch raus.

Die Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hammer, Trainer, SV Unterstinkenbrunn: „Wir haben nie aufgegeben und große Moral bewiesen. Es muss aber auch über die erste Hälfte geredet werden. Mir hat es nicht gefallen, dass wir defensiv so anfällig waren. Unterm Strich ist das X okay. Die zweite Halbzeit gehörte uns, davor war Spillern stärker.

Peter Resch, Obmann, SV Spillern: „Es fällt uns derzeit schwer, 90 Minuten konsequent zu sein. Wir haben solche Phasen, die eine 3:0 Führung möglich machen. Aber dann passiert es auch, dass wir drei Gegentore bekommen.“

Statistik:

Unterstinkenbrunn - Spillern 3:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (12., Eigentor) Lehner, 0:2 (29.) Frithum, 0:3 (47.) Frithum, 1:3 (65.) Zybal, 2:3 (72.) Sakac, 3:3 (78.) Zybal

Karten: Lehner (95., Gelbe Karte Kritik), Bader (94., Gelbe Karte Foul), Sakac (93., Rote Karte Torchancenverh.), Sakac (87., Gelbe Karte Foul), Filip (53., Gelbe Karte Foul)Pidner (79., Gelbe Karte Foul)

Unterstinkenbrunn: Dobrovolny, Fischer, Pristl, Schütz (HZ. Bader), Zybal, Pospisil, Lehner, Hartmann, Filip, Rosifka, Sakac

Spillern: Frithum, Pozgain, Pabisch (71. Pidner), Willinger, Selimovic, Altinbas, Muth, Schlee (33. Salihovic), Can (62. Jäger), Weiskirchner, Hafner

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Dye