Auswärts zu Hause

Die Stimmung beim USV Niederleis war schon einmal besser. Mit 13 Punkten knapp vor den Abstiegsrängen liegend, konnte man selbst in doppelter Überzahl gegen Obritz/Hadres nicht punkten. Es fehle einfach am Selbstvertrauen, so die Diagnose von Cheftrainer Andreas Fitz, der weiter ausführte: „Wir probieren und probieren, aber belohnen uns einfach nicht. Am wichtigsten ist aber, dass das Team noch intakt ist.“

Am kommenden Freitag steht dafür ein Highlight an – zumindest für Fitz. Mit seinen Niederleisern muss er zum SV Langenzersdorf. Fitz selbst wohnt in Langenzersdorf und coachte den SVLE sogar von 2015 bis 2017.

Niederlage wäre „nicht so leiwand“ für die Geburtstagsparty

Doch nicht nur das: Die Ankunft der „Leiser“ in seinem Heimatort nutzt Fitz gleich für seine Geburtstagsfeier aus, die nach dem Aufeinandertreffen mit dem Letzten stattfinden wird. Dadurch gibt es für den USV einen Anreiz mehr, zu gewinnen, wie der Trainer betonte. „Das wäre dann schon super, sonst wäre meine Party nicht so leiwand.“ Ungeachtet des Ausgangs werde die Feier aber stattfinden, stellte Fitz klar.