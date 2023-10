Ein Feierbiest

Der Matchwinner beim 2:0-Sieg der Niederleiser über Eintracht Pulkautal hieß Frantisek Lörinczi. Der slowakische Goalgetter machte beide Tore, das war aber nicht alles. Denn beinahe hätte er aufgrund einer Hochzeit eines Freundes am vergangen Samstag nicht gespielt. Kurzfristig entschied er sich doch für einen Einsatz gegen die Eintracht.

Aus der Slowakei nach Pfaffendorf

Lörinczi reiste von der Hochzeit in der Slowakei nach Pfaffendorf, kam 25 Minuten vor Spielbeginn an, schnürte einen Doppelpack und fuhr dann wieder zurück zur Hochzeitsfeier. „Sensationell“, lobte Coach An-dreas Fitz seinen Topstürmer: „Da sieht man, was er für ein Herz hat. Ein super Bursche. Er hat alles, was ein Legionär haben muss.“

Nicht nur charakterlich überzeugt Lörinczi auch in dieser Saison. Mit 14 Treffern ist er nur knapp hinter Laas Petr Kirschner Zweiter in der Torschützenliste. Der Slowake kam im Sommer 2022 aus Altlichtenwarth nach Niederleis und erzielte in 94 Bewerbsspielen in Österreich 91 Tore. Von Sommer 2017 bis Anfang 2018 kickte er in Winzendorf.