Selbst gewechselt statt Spieler „abgeworben“

Eine kuriose Transfergeschichte eriegnete sich zwischen dem FC Angern und dem USV Niederleis. Abwehrspieler Adam Kral, dessen Stammverein der SC Dürnkrut ist, soll laut Angern-Sportleiter Robert Binder vor einigen Wochen vor ihm, Spielertrainer Markus Blum und Obmann Andreas Srba seinen Verbleib für die nächste Saison zugesagt haben. Der FCA wollte den Defensivmann von Dürnkrut zwangsverpflichten, nachdem dieser seit Jänner von dort ausgeliehen war. Binder bat Kral im Zuge des Gesprächs auch, Kontakt zu einem Offensivmann herzustellen, denn einen solchen suchte Angern noch.

Kral schlug Kumpel Frantisek Lörinczi vor, der in der 1. Klasse Nordwest bei Niederleis kickt. Lörinczi dürfte sich von der Idee allerdings nicht überzeugen haben lassen und drehte den Spieß um. Er lud Kral zu einem Probetraining ein, bei dem dieser überzeugte. Das bestätigte auch Niederleis-Coach Andreas Fitz: „Sie sind Freunde und der Lörinczi hat gesagt, er (Kral, Anm.) ist frei im Sommer. Dann hat er bei uns trainiert und wir sind uns einig geworden.“

Angern überwies bereits Geld an Verband

Dass Kral im Vorfeld schon in Angern zugesagt haben soll, wusste man beim USV nicht. „Wir haben ihn nicht abgeworben, sondern er ist zu uns gekommen“, hielt Fitz fest. Binder ist indes auf Kral nicht gut zu sprechen, mit Fitz und Niederleis-Obmann Thomas Sterovsky pflegt er ein freundschaftliches Verhältnis. „Er hat uns definitiv zugesagt und ich kann jetzt dem Geld nachrennen“, schäumt der langjährige Funktionär. Die Zwangsverpflichtungsgebühr hat er nämlich bereits an den Verband überwiesen. „Ich hab ihn jetzt nur gehen lassen, weil ich dort die Leute sehr gut kenne. Deswegen hab ich nachgegeben. Ich hätte ihn auch sperren lassen können, aber wenn er dann für Niederleis gesperrt ist, hab ich ja nix davon“, so Binder.

Niederleis überwies indes auch schon den fälligen Betrag, und zwar an Dürnkrut. Dort bleibt die, dem Vernehmen nach, niedrige dreistellige Summe nun auch. Auch Fitz betonte abschließend: „Der Robert (Binder, Anm.) und ich haben ein sehr gutes Verhältnis. Ob er (Kral, Anm.) vorher in Angern schon zugesagt hat, kann ich nicht beurteilen.“