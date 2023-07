Niederleis plagt sich

Die 0:6-Niederlage am Freitag gegen Klosterneuburg war für Coach Andreas Fitz natürlich nicht schön anzusehen. Grund zur Sorge gibt das Gesamtbild der letzten Wochen. Der Niederleis-Trainer will keine Abstiegsängste heraufbeschwören. So rosig wie in der abgelaufenen Spielzeit wird es aber wohl auch nicht werden.

Das Hauptproblem für Fitz: die Kaderbreite. Mit Alexander Schindler, Dustin Hofmann und Daniel Vogelsang fehlen drei wichtige Spieler im ohnehin knapp besetzten Kader. Zudem ist Neuzugang Adam Kral ebenso angeschlagen wie Patrik Frithum. Obendrein können einige Leistungsträger bisher nicht am Niveau der Vorsaison anknüpfen. Damit gehe auch die fehlende taktische Weiterentwicklung einher. „Wir haben oft wirklich nur elf Leute. Natürlich schaut's nicht gut aus, aber ich bin schon lange dabei“, erklärte Fitz. Auf Sicht könnten sich die Personalprobleme auflockern. Ein baldiges Comeback von Vogelsang ist nicht ausgeschlossen, Kapitän Schindler könnte schon Ende August wieder einsteigen.

Mit gemischten Gefühlen zieht der Niederleis-Cheftrainer ein Fazit der bisherigen Vorbereitung: „Ich sehe uns auch nicht absteigen, aber trotzdem brauche ich 14 bis 15 Leute, um zu arbeiten, und die haben wir gerade nicht.“ Kurz gesagt: Die Stimmungslage bei den Niederleisern ist kompliziert.