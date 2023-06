Abstiegskampf: Kleinneusiedl braucht 13-Tore-Wunder

Der ASK Kleinneusiedl braucht ein Fußball-Wunder. Denn nach der vorletzten Runde ist klar, Velm hat alle Asse in der Hand. Denn: Bei den direkten Duellen gab es zwei Mal ein Remis, beide Mannschaften erzielten gleich viele Tore, damit entscheidet die Tordifferenz und diese spricht klar für den FSV. „Wir sind zu 99,9 Prozent durch“, so Velms Coach Christian Gadolla, der aber noch nicht alle Glückwünsche entgegen nehmen wollte. „Wir wollen auch noch die nächste Runde gut absolvieren und dann entsprechend durchatmen.“ Nachsatz: „Wenn das nicht klappt mit dem Ligaerhalt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. 13 Tore aufzuholen, ist eigentlich unmöglich.“

Der schwere Rucksack aus dem Herbst

Für Kleinneusiedls Coach Martin Karner war das 1:1 der Velmer gegen Götzendorf natürlich ein Dämpfer. „Wir haben das letzte Mal am 29. April verloren. Die Mannschaft hat sich unglaublich stark präsentiert. Es gibt nur diese höchsttheoretische Chance, aber wir werden nochmals in die Waagschale werfen. Wir hätten uns gerne ein echtes Finale um den Klassenerhalt gewünscht, aber leider war uns das nicht vergönnt.“ Dabei geht Karner auch in die Analyse: „Der katastrophale Herbst ist uns einfach auf den Kopf gefallen. Die Tabelle für das letzte Viertel würde uns wohl auf Platz zwei ausweisen. Das ist natürlich doppelt bitter.“

Kampf um jedes Tor

Für den ASK Kleinneusiedl geht es zu Gadollas Ex-Klub USC Perchtoldsdorf, der FSV Velm muss beim Winter-Vize-Meister SC Wolfsthal antreten. „Wir werden alles probieren“, gibt Karner die Direktive aus. Und Gadolla: „Wir werden sicher in keine Klatsche laufen. Wir werden um jedes Tor kämpfen.“