Aderlass bei Traiskirchens Fohlen

Nach dem Abgang von Coach Florian Sauer gibt es bei Traiskirchen KM II auch am Spielersektor einen Aderlass. „Drei Viertel der Mannschaft sind wahrscheinlich weg“, berichtet Obmann Werner Trost: „Viele haben sich erhofft, dass sie in der Regionalliga dabei sind. Aber dafür reicht es bei den meisten leider noch nicht.“

Einige versuchen sich in der Wiener Stadtliga, so sind etwa die Transfers von Flavio Grubmayr (WAF Brigittenau), Rafael Hofer, Diego Darazs (beide 1980 Wien) und Silvio Petrovic (Wiener Neudorf) bereits durch. Weitere Vollzugsmeldungen werden in den nächsten Tagen folgen. „Wir werden mit ziemlich vielen Spielern aus der U16 auftreten. Das wird keine einfache Aufgabe werden“, ist sich Vereinschef Trost bewusst. Das Projekt als „Auffangbecken für aussortierte Spieler aus den Akademien“ gerät damit (vorerst) in den Hintergrund.

Seit Montagabend ist endgültig fix, wer die Youngsters in der 1. Klasse coachen wird: Michael Zulus übernimmt. Der Neue bringt viel Erfahrung mit, vor allem aus der Gebietsliga, wo er u.a. Marienthal und Wienerwald coachte, zuletzt war er als Trainergespann mit Boban Ziljkic bei Guntramsdorf und Kaltenleutgeben unterwegs.