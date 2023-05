Bei den Wölfen ist jetzt der Wurm drinnen

„Das war heute wirklich eine Arbeitsverweigerung par excellence. Das war unglaublich“, ärgerte sich Wolfsthals Coach Franz Schuster nach der 0:3-Schlappe gegen den SV Wienerwald. Dabei wurde die körperlich robusten Wolfsthaler zwei Mal bei Standards überwunden, einmal fand ein abgefälschter Schuss ins Netz. Der Vize-Herbstmeister steckt in der Krise, kam in der Rückrunde nicht wirklich ins Laufen. „Es war klar, dass wir die Hinrunde nicht auf die gleiche Weise wiederholen werden können, aber aktuell fehlt es an den Grundtugenden.“ Der SC Wolfsthal liegt in der Rückrunden-Tabelle nur mehr auf Platz 13, das wäre wohl ein Abstiegsplatz. „Es haben die einfachsten Dinge nicht funktioniert. So kannst du nicht bestehen. Wenn du nichts läufst, gewinnst du auch nichts.“ Dabei wird es auch keine großen Aussprachen mehr geben.

Mannschaft soll jetzt an der Ehre gepackt werden

Die Mannschaft sei jetzt gefordert. „Es geht darum, dass sie sich jetzt selbst aus dem Sumpf ziehen und Einsatz zeigen. Jetzt müssen wir die Mannschaft an der Ehre packen“, so Schuster. Die Stimmung ist natürlich angespannt. Ein Anzeichen: Miriton Kokollari wurde beim Stand von 0:3 gegen den SV Wienerwald wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt. „Natürlich sind die Spieler angefressen, aber das ist verständlich.“ Dass Wolfsthal zuletzt wieder mit Ausfällen zu kämpfen hatte, lässt Schuster nicht gelten. „Das war immer mein Credo: Mich interessiert nicht, wer nicht da ist. Alle, die im Kader sind, haben das Zeug für die Kampfmannschaft zu spielen. Dort und da wegen Verletzte zu jammern, macht doch keinen Sinn.“ Auf Wolfsthal warten jetzt Haslau, Breitenfurt und Schwadorf. Alles Mannschaften, die noch große Ziele in dieser Saison verfolgen. „Wir haben am Freitag gegen Haslau die Chance, unser wahres Gesicht zu zeigen.“