Berger Lazarett ist im „Keller“

Die Sportfreunde Berg wurden jetzt endgültig in den Abstiegsstrudel hineingezogen. Gegen Göttlesbrunn gab es eine heftige 6:0-Ohrfeige. „Wir waren in den ersten 45 Minuten die schlechtere Elf und auch in den zweiten 45 Minuten die schlechtere Elf. Da kannst du nicht auf Punkte hoffen“, so der Sportliche Leiter Markus Eisenbarth. Echte Hoffnungsschimmer entdeckte Eisenbarth nicht: „Wenn du sechs Tore kassierst, kann kein Spieler gut gewesen sein. Da war keine positive Erscheinung dabei.“ Damit dreht das Abstiegsgespenst immer größere Runden und hält mit dem „Verletzungsteufel“ Händchen. Größtes Sorgenkind: Martin Marosi. „Wenn dein bester Kicker ausfällt, dann ist das ein großes Problem.“ Dabei hat der Offensiv-Denker und Leithammel mit einem instabilen Knie zu kämpfen. „Die Diagnose ist noch nicht da, aber wir müssen in unserer Situation wohl vom Schlimmsten ausgehen.“ Ungewiss ist die Situtation auch bei einem anderen Langzeitverletzten Mario Kriszta: „Unsere Hoffnung wäre, dass er zumindest mit dem Lauftraining starten kann.“ Ebenfalls out: Richard Lichner, wobei sein Comeback unmittelbar bevor steht. Mehr Frischfleisch bekommt Berg aus den Reihen der Gesperrten. Stefan Wagner hat seine Strafe genauso wie Lukas Eisenbarth abgesessen, auch Marian Kopca darf wieder mitwirken. Dagegen muss Bekim Kjazimi für seinen verbalen Ausraster im Spiel gegen Schwadorf noch eine Woche auf der Bank schmoren. Und dennoch: Große Hoffnungen gibt es für die nächsten zwei Spieltage nicht. „Mit Wienerwald und Breitenfurt warten zwei echte Brocken, da hängen die Trauben hoch. Aber: Wir werden die Zähler nicht verschenken, werden alles, was wir haben, reinschmeißen“, so Eisenbarth abschließend.