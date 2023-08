Breitenfurt als heißestes Eisen

Vier Clubs haben die Klasse-Experten auf der Titel-Rechnung: In der Pole-Position die beiden Bezirksclubs SK Breitenfurt und SV Wienerwald, die Absteiger Kaltenleutgeben und Guntramsdorf sind dagegen die unberechenbaren Wundertüten.

Breitenfurt geht als Top-Favorit in Saison

Der SK Breitenfurt startet mit dem Nimbus des Top-Favoriten in die neue Saison. Die beiden Coaches Mario Hochgerner und Christopher Walch haben in den letzten Jahren ein Top-Team geformt, zeigten auch in der Transferzeit ein goldenes Händchen. Mit Luca Zellmann, Jonas Maierhofer und Lukas Maier wurde die Mannschaft weiter verstärkt. Zum Start wartet das Trio Velm, Höflein und Wolfsthal. „Das ist ein herausfordernder Beginn in die Saison. Wir werden mit unseren Ressourcen sorgfältig umgehen und sicher nicht mit der gleichen Elf antreten können“, so Hochgerner.

Als erster Gegner wartet Velm: „Wir wollen gleich in der ersten Woche alles abrufen und reinhauen. Wir haben im letzten Aufeinandertreffen gegen Velm nicht unser wahres Gesicht zeigen können und haben auch glücklich gewonnen. Jetzt wollen wir zeigen, was wir können.“ Zellmann und Maier sind nach starker Vorbereitung auch Kandidaten für die erste Elf. Nicola Magdelinic ist ebenfalls wieder fit. Überhaupt kann der SK personell aus dem Vollen schöpfen. Marcel Habersam wurde am letzten Abdruck fit, einzig Abwehrturm Rajner Filipovic fehlt definitiv aus, auch Jonas Maierhofer steht aufgrund einer privaten Verhinderung nicht zur Verfügung. Schub gibt Breitenfurt eine gute Vorbereitungssaison und eine bärenstarke Heimsaison. „Wir sind seit über einem Jahr Zuhause ungeschlagen.“ Das Ziel: „Meister kann man nicht planen, da muss viel zusammenpassen. Aber wir wollen bestimmt eine Wörtchen vorne mitreden. Wenn du in der letzten Saison mit einem Punkt Rückstand Zweiter wirst, kannst du dich bei der neuen Saison nicht hinstellen und sagen, wir wollen unter die Top 5. Das wäre unglaubwürdig.“ Weitere Favoriten sind für das Trainer-Duo Wienerwald, Sommerein, Göttlesbrunn, Höflein uns Wolfsthal.

Wienerwald geht als Geheimfavorit am Start

Doch auch dem SV Wienerwald werden Meister-Ehren zugetraut. Wienerwald und Coach Andreas Fischer haben im Sommer-Transferfenster eine starke Elf gezimmert. Mit Niki Resch, Lukas Lichtenstöger, Paul Kozelsky und Florian Wirth kam viel Qualität in die Mannschaft. „Wir haben einen starken Kader und haben auch die Vorbereitung gut abgeschlossen. Es zählt aber erst in der Meisterschaft“, hält Fischer den Ball flach. Als Auftaktgegner wartet Wolfsthal. „Das ist ein technisch guter Gegner, der vorne starke Waffen hat und nun auch einen sehr guten Keeper geholt hat.“ Der SV strebt einen Rang unter den Top 5 an. „Wir wollen natürlich auch den Top-Favoriten Breitenfurt ärgern.“ Zum Liga-Auftakt wird Flo Wirth (privat verhindert) und Marvin Aschinger (Knieprobleme) fehlen, dazu ist auch Neuzugang Lichtenstöger angeschlagen.

Kaltenleutgeben muss in Liga erst ankommen

Die Rolle als Liga-Wundertüten wird dem ASK Kaltenleutgeben und 1. SVg Guntramsdorf zugeschoben. Beide Mannschaften streben einen Rang im oberen Tabellendrittel an. „Wir wissen noch nicht, wo wir stehen“, so Kaltenleutgebens Coach Michael Gössinger. Die letzten Probegalopps wurden abgesagt. „Das war vielleicht nicht so schlecht, weil wir unsere angeschlagenen Spieler mit entsprechender Trainingssteuerung schonen konnten“, so Gössinger. Der Kader ist dünn. „Wir haben aber starke erste 13 oder 14, müssen verletzungsfrei durchkommen.“ Sommerein zum Auftakt „ist ein schwieriger Gegner, der sich in den letzten Jahren vorne etabliert hat. Das ist gleich ein Maßstab“, so Gössinger. Dennoch soll rasch das „Gössinger-System“ greifen. „Wir schauen vor allem auf uns und nicht, was der Gegner vorhat.“ Die Mannschaft muss sich Schritt für Schritt an die Liga gewöhnen.

Guntramsdorf strebt Rolle unter den Top 6 an

Auch bei Guntramsdorfs Coach Martin Hareter stehen noch Fragezeichen hinter dem Auftakt. „Ich habe meine erste Elf noch nicht ganz im Kopf, es gibt noch bei ein, zwei Positionen ein Fragezeichen.“ Wir hatten wirklich sehr wenig Zeit, um etwas zu probieren.“ Die letzte Testpartie wurde gegen Ruppersthal auf rutschigem Terrain mit 1:0 verloren. „Da kann man nur wenig Lehren daraus ziehen.“ Dabei hat Guntramsdorf noch ein paar Tage mehr Vorbereitungszeit offen: „Wir starten erst am Dienstag in die Saison. Ob das ein Vorteil ist, wird sich weisen. Wir können uns aber den Gegner natürlich nochmals ansehen.“ Gute Nachrichten gibt es hinsichtlich des Kaders. So stieg Andreas Damjancic wieder ins Training ein, für Gerald Lintner kommt aber die erste Runde „definitiv“ zu früh. Für Hareter ist bei entsprechendem Start in die Saison ein Rang unter die Top 6 möglich. „Aber die Trauben hängen schon in unserem ersten Spiel gegen den USC Perchtoldsdorf hoch. Das ist eine Mannschaft mit Qualität“, so Hareter. Favoriten sind für den Neo-Coach aber Breitenfurt, Wienerwald und Sommerein.

Perchtoldsdorf fliegt heuer unter Radar

Unter dem Radar konnte sich der USC Perchtoldsdorf vorbereiten. Die Mannschaft verlor mit Christian Seidl ihren Abwehrturm an Oberwaltersdorf, dazu verließ Laufmaschine Stefan Hackl den Verein Richtung Maria Lanzendorf. Hinzu kommt Niklas Holy, Julian Silzer und Lukas Rapp machen längere Karrierepausen. „Dazu leiden wir noch unter den Folgen der vorherigen Saison“, so Coach Michael Heim. So braucht Julian Hackl nach seiner Verletzung noch Zeit und Walter Wappel fällt noch längere Zeit aus. „Ich rechne erst im September mit ihm.“ Heim strebt ebenfalls einen Platz im oberen Tabellendrittel an, aber: „Ich erwarte eine ausgeglichenere Meisterschaft als noch in der letzten Saison. Die Liga ist wesentlich stärker geworden. Die Auslosung: Schwierig. „Mit Schwadorf wartet ein unberechenbarer Gegner auf uns, der am Ende der abgelaufenen Meisterschaft seine Stärke gezeigt hat. Der Platz ist sehr groß. Da ist alles möglich.“ Danach wartet Guntramsdorf: „Das ist eine erfahrene Mannschaft. Da gehen wir mit viel Respekt ins Spiel, weil ein Absteiger tendenziell oben mitspielen muss“, so Hareter.