Breitenfurt wird zur echten Heimfestung

Für den SK Breitenfurt neigt sich eine Saison der Superlative zu Ende. 18 Meisterschaftsspiele in Folge ist der SK mittlerweile ungeschlagen. Der Club von den Coaches Mario Hochgerner und Christopher Walch krönte sich zudem bereits zum besten Rückrunden-Team der Liga. Dazu ist ein weiterer Titel fix. „Wir sind ein Jahr lang auf eigener Anlage ungeschlagen. Breitenfurt hat sich als echte Festung bewährt. Wir sind wie unsere Spieler sagen, zu einer Ritterburg geworden“, freut sich das Trainer-Duo. Das seien Etappenziele, die auch für die nächste Saison relevant sind. „Wir haben unseren Gegnern gezeigt, dass es in Breitenfurt grundsätzlich nichts zu holen gibt. Dieses Gefühl nehmen wir mit.“ Dazu ist auch der Zuschauerzuspruch mit den Leistungen ebenfalls angewachsen. „Wir haben gegen Traiskirchen 300 Zuschauer am Platz gehabt, auch alle Nachwuchsteams waren da. Das war uns als Mannschaft extrem wichtig“, so Hochgerner und Walch unisono.