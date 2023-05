Der Showdown ist angerichtet

Es ist eine Monster-Serie, die der SK Breitenfurt in den letzten elf Spielen vom Stapel ließ: Zehn Siege und ein Remis. Der SK zündete den Turbo und wurde Himbergs heißester Rivale. Mehr noch: Mit der aktuell gezeigten Serie ist der Elf des Trainer-Duos Hochgerner/Walch die Rückrunden-Krone kaum mehr zu nehmen. Doch die jungen Breitenfurter wollen mehr. „Wir haben uns dieses Endspiel, diesen Showdown hart erarbeitet. Wir wollten unbedingt, dass es am Sonntag noch um etwas geht. Das haben wir geschafft und sind jetzt richtig heiß auf die Partie“, so das Duo unisono. Nachsatz: „Wir wollen lästig sein und Himberg noch weh tun.“ Gewinnt Breitenfurt, „dann wird es eine noch wirklich spannende Meisterschaft.“ Glückt Himberg der Coup, „dann sind sie verdient Meister.“ Aber die Breitenfurter rechnen sich gute Chancen aus. „Wir sind hungrig, sind sehr motiviert und brennen auf die Partie. Sonntag, High Noon, wollen wir es wissen.“

Der SC Himberg will sich aber den Teller nicht mehr abluchsen lassen. „Wir haben es selbst in der Hand“, so Coach Helmut Zeiner. Seine Elf hat sich in eine starke Ausgangsposition gebracht. „Breitenfurt muss gegen uns gewinnen“, so der Coach weiter. Dabei können die Himberger wieder auf die Dienste von Mike Zeiner vertrauen, auch Luca Foller ist für den Kracher fit.

Auch bei Breitenfurt sind bis auf die langzeitverletzten Exel und Kunauer alle Mann an Bord. Eins ist Fakt: Gewinnt Breitenfurt, dann würde bei Punktegleichheit das Pendel zugunsten des Underdogs ausschlagen. Denn das Hinrundenspiel endete 1:1.