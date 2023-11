Derby-Klassiker ist zurück!

Es ist ein echter Klassiker. Ein geschichtsträchtiges Derby. Höfein trifft auf den Lieblingsgegner Göttlesbrunn. „Das ist ein Spiel, das im Osten wirklich bewegt. Da ist Interesse dahinter. Da wird man darauf angesprochen“, sagt Höfleins Coach Karl Prügger. Seine Höfleiner ließen das historische Derby mit dem Aufstieg auferstehen. Und Prügger nimmt die Sacher wirklich ernst.

Prügger schonte seine Stars für das harte Derby

Gegen Schwadorf tauschte er zahlreiche Leistungsträger aus, schonte sie für den harten Derby-Gang. „Wir rechnen mit bis zu 500 Zuschauern.“ Und auch Göttlesbrun freut sich auf das Wiedersehen mit dem Erzrivalen. „Ich selbst habe da noch als Spieler Erinnerungen an dieses Spiel. Das ist eine Begegnung, die du unbedingt gewinnen willst“, so Göttelsbrunns Coach Markus Miletich. Seine Elf schoss sich in den letzten Wochen regelrecht ein.

Auf Höflein wartet die Torfabrik der Liga

Der SC wurde unter Miletich zur Torfabrik. 21 Tore in den letzten fünf Partien lässt auf ein Offensiv-Spektakel hoffen und auch Höflein kam gerade noch rechtzeitig in Schwung. Der Aufsteiger filettierte zuletzt Schwadorf mit 6:0. „Jetzt wollen wir gegen Göttlesbrunn nachlegen und siegen.“