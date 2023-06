Ein „Sternchen“ und ein Fernduell

Saisonfinale auch in der 1. Klasse Ost! Mit Himberg steht der Meister fest. Im Abstiegskampf gibt's aber noch ein kleines Fragezeichen - auch wenn fast alles für Velm spricht. Der ASK Kleinneusiedl braucht ein Fußball-Wunder. Denn nach der vorletzten Runde ist klar, Velm hat alle Asse in der Hand.

Bei den direkten Duellen gab es zwei Mal ein Remis, beide Mannschaften erzielten gleich viele Tore, damit entscheidet die Tordifferenz und diese spricht klar für den FSV. „Wir sind zu 99,9 Prozent durch“, so Velms Coach Christian Gadolla, der aber noch nicht alle Glückwünsche entgegen nehmen wollte. „Wir wollen auch noch die nächste Runde gut absolvieren und dann entsprechend durchatmen.“ Nachsatz: „Wenn das nicht klappt mit dem Ligaerhalt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. 13 Tore aufzuholen, ist eigentlich unmöglich.“

Der schwere Rucksack aus dem Herbst

Für Kleinneusiedls Coach Martin Karner war das 1:1 der Velmer gegen Götzendorf natürlich ein Dämpfer. „Wir haben das letzte Mal am 29. April verloren. Die Mannschaft hat sich unglaublich stark präsentiert. Es gibt nur diese höchsttheoretische Chance, aber wir werden nochmals in die Waagschale werfen.

Bruck streicht die Segel

Die Donnerstagsbegegnung hat Schwadorf in Traiskirchen für sich entschieden - 4:3. Göttlesbrunn kann den ASK aber noch von Position elf verdrängen. Bitter: Aufgrund der Personalprobleme tritt Brucks Zweierteam zum Saisonfinish in Berg nicht mehr an. Im Sommer dürfte sich die Truppe in alle Himmelsrichtungen zerstreuen.

„Natürlich ist die Personalsituation für das letzte Spiel prekär, schauen wir, ob wir genügend Spieler aufstellen können“, hatte Kapitän Manuel Brunnthaler schon vor einigen Tage eine Zitterpartie befürchtet. So hätte neben der Liste von Langzeitverletzten zum Saisonfinale auch der gesperrte Martin Weinhandl gefehlt.

Die letzte Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Wienerwald - Breitenfurt, Götzendorf - Göttlesbrunn, Himberg - Sommerein.

Samstag, 16.30 Uhr: Perchtoldsdorf - Kleinneusiedl; 17.30 Uhr: Berg - Bruck/L. II; 18 Uhr: Wolfsthal - Velm.