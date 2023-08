Flamingos legen jetzt Extraschicht ein

Vier Spiele. Drei Punkte. Der SV Zwölfaxing zieht am Ende des ersten Spiele-Quartetts eine Mini-Bilanz. „Es ist noch viel zu tun“, so Coach Thomas Khopp. Und: „Es wird eine richtig schwere Saison für uns. Wir spielen ganz klar gegen den Absteig.“ Eine Diagnose, die der erfahrene Coach schon vor der Meisterschaft stellte. Die Analyse im Detail: Waren in den ersten drei Partien vor allem Mängel in der Defensive aufgefallen (zwölf Gegentore), so fehlte in der aktuellen Runde gegen Kaltenleutgeben vorne die Durchschlagskraft. „Wir haben gesehen, dass wir besser werden, haben zumindest hinten weniger zugelassen. Vorne waren wir aber nur ein laues Lüftchen.“ Hauptgrund: „Ich habe meine erste Mannschaft noch nicht gefunden.“ Insgesamt setzte Khopp schon 20 Mann in den bisherigen Spielen ein.

Khopp: „Habe meine erste Elf noch nicht gefunden!“

„Wir sind eigentlich noch immer im Test und mitten in der Vorbereitung. Es hat sich eine erste Elf noch nicht aufgedrängt.“ Das soll sich in den nächsten zwei Wochen ändern. Denn das spielfreie Wochenende will Khopp für Extra-Trainingsschichten nutzen. „Wir sehen diese Zeit noch als Teil der Vorbereitung. Wir hatten schlicht zu wenig Zeit an unserem Team zu arbeiten. In Wahrheit geht es da gar nicht um den Feinschliff, sondern es müssen noch größere Schrauben gedreht werden.“ Neben körperlichen Entwicklungsschritten braucht es auch mehr „Spielschläue.“ Khopp: „Wir treffen in der 1. Klasse auf durchwegs sehr routinierten Mannschaften, da sind wir zu grün.“ Fallbeispiel Kaltenleutgeben: „Sie haben verdient gewonnen, aber es wäre etwas möglich gewesen. Sie waren aber abgezockt genug seelenruhig Zeit von der Uhr zu nehmen.“ Und trotz der Uerfahrenheit wird die Flinte nicht ins Korn geworfen: „Es kommen noch bestimmt Gegner, wo wir Punkte machen können. Wir haben gewusst, was uns in dieser Saison erwartet.“