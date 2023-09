Gadolla als Velms „Auswärts-Magier“

Ungeschlagen. Der FSV Velm behält auswärts gegen den ASK Kaltenleutgeben seine weiße Weste. Die Monster-Bilanz: Saisonübergreifend sind die „Orangenen“ seit dem 5. Mai in der Fremde unbesiegt. Doch auch darüber hinaus gehört der FSV aktuell zu den Überraschungsteams der Liga. Die akribische Arbeit des als Feuerwehrmann gekommenen Christian Gadolla trägt Früchte. „Wenn wir uns die letzten zwölf Meisterschaftsspiele anschauen, dann sind wir für mich ungeschlagen. Denn der Titelkandidat Wienerwald spielt für mich in einer anderen Liga“, so der Coach, der in dieser Saison bereits Vize-Meister Breitenfurt (1:1), Titelaußenseitertipp Sommerein (3:2) und nun auch Absteiger Kaltenleutgeben (1:1) Punkte abjagte. „Natürlich ist ein Ansatzpunkt von uns besonders auch auswärts zu bestehen.“

Gadolla hatte schon beim USC starke Auswärtsbilanz

Ein Geheimnis? „Das gibt es nicht. Wenn die Maßnahmen wirken, dann lässt sich das an den Ergebnissen ablesen. Und die Ergebnisse schaffen wiederum das Vertrauen gegenüber Trainer und seine Tätigkeiten“, so Gadolla, der schon bei seiner letzten Station als Auswärts-Magier galt. Zwei Meisterschaftspersioden blieb Gadolla damals beim USC, wurde einmal stärkste und einmal zweitstärkste Auswärtsmannschaft. Die Bilanz: 13 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Aktuell zimmert Gadolla an neuen Top-Daten mit seinem neuen Verein Velm.“ Gadolla: „Wir sind dabei uns in der Liga insgesamt zu etablieren.“ Die Neuzugänge wie Michael Burdis, Marcel Ebinger oder Keeper Martin Koller haben sich blitzschnell integriert und auch der Verletzungsteufel hatte zuletzt ein Einsehen mit dem FSV. Neben Langzeitausfall Franz Griesmüller, standen nur der gesperrte Sebastian Spanel und der erkrankte Andreas Zöhrer nicht zur Verfügung.