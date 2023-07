Göttlesbrunn führt Frischkur durch

Der SC Göttlesbrunn ist der Großeinkäufer der Liga. Die Ibrahimovic-Elf erlebt eine Brucker Blutauffrischung. Gleich zehn Kicker trugen in der letzten Saison das ASK/BSC Bruck-Leiberl. Neben den Puchinger-Brüdern schafften es die Göttlesbrunner Vereinsverantwortlichen die wohl heißeste Transfer-Aktie nach Göttles zu locken: Manuel Brunnthaler. „Wir wollen die großen Favoriten Breitenfurt und Wienerwald mit dieser Mannschaft ärgern und es vielleicht unter die Top-5 schaffen“, erklärt Göttlesbrunns Gerald Ursprung. Insgesamt 14 Neue wurden in dieser Transferperiode präsentiert. „Es sind alles hungrige Burschen aus der Umgebung. Dementsprechend hoffen wir auch, dass sich das auch in den Zuschauerzahlen niederschlägt.“ Ein weiterer Faktor: „Sicher haben einige im letzten Jahr schon miteinander gespielt und sind sich nicht völlig fremd.“ Dennoch wartet auf Trainerfuchs Elvir Ibrahimovic noch sehr viel Arbeit. „Er muss jetzt aus den zahlreichen Neuerwerbungen ein Team formen.“

Elvir Ibrahimovic gilt als Coach, der gerne mit einer Vielzahl an Kickern im Training arbeitet. „Das ist uns mit dieser Kaderverbreitung sicher gelungen.“