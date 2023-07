Göttlesbrunn gewinnt Kampf um Brunnthaler

Der Lenker, Vollstrecker und Laufmaschine des ASK/BSC Bruck II, Manuel Brunnthaler, kehrt wieder zum SC Göttlesbrunn zurück. Dort soll er wieder für mehr Offensiv-Optionen sorgen.

Auch eine weitere offensive Blutauffrischung kommt aus Bruck. Tobias Puchinger wird ebenfalls künftig das SC-Leibchen tragen, er traf in der abgelaufenen Saison in 20 Partien gleich 13 Mal. Ebenfalls neu mit an Bord: Benjamin und Florian Puchinger sowie die Rückkehrer Benedikt und Raffael Förster. Dazu kommt Abräumer Bernhard Nemeth ebenfalls von der Bezirkshauptstadt nach Göttlesbrunn. Christian Reeh, der in der Vorsaison ebenfalls zu drei Einsätzen in der 1. Klasse Ost kam, wird ebenfalls bei der Ibrahimoevic-Elf anheuern. Christian Eibler kommt auch aus Bruck, Robert-Eugen Magda wurde als zusätzliche Torwart-Option nach Göttlesbrunn gelotst. „Wir wollen in der nächsten Saison in der Tabelle wieder nach vorne kommen und streben einen Platz unter den Top-10 an. Wenn alles nach Plan läuft, dann ist auch ein Sprung unter die Top-5 möglich“, so Göttlesbrunns Gerald Ursprung. Dabei vertraut Göttlesbrunn weiter auf Trainerfuchs Elvir Ibrahimovic. „Er kennt einige von den neuen Spielern und kann auch auf eine höhere Trainingsbeteiligung hoffen“, so Ursprung.