Habersam holt sich die Torschützenkrone

Er ist der Kanonier der Liga. Marcel Habersam setzte sich mit 23 Treffern die Schützenkrone auf. „Ich habe mir 20 Tore vorgenommen. Ich bin froh, dass ich dieses Ziel sogar noch übertreffen konnte“, erklärt Habersam im Gespräch mit der NÖN. Nachsatz: „Ohne dem Team wäre das nicht möglich gewesen.“ Der Sturm-Tank fühlt sich in Breitenfurt pudelwohl. „Ich bin ein Gewohntheitsfußballer. Ich brauche mein bekanntes Umfeld, um meine Leistungen abrufen zu können.“ Dementsprechend geht Habersam jetzt auch den nächsten Schritt. „Ich will ein echter Teil von Breitenfurt werden.“ So wechselt Habersam jetzt auch endgültig von Wiener Neudorf Richtung SK.

Ziele gäbe es noch einige zu erreichen: „Wir wollen jetzt um die Meiserschaft kämpfen“, so der Goalgetter. Auch seine eigenen Ziele hat er mächtig nach oben geschraubt. „Ich will im nächsten Jahr 30 Mal treffen.“ Freistöße werden keine dabei sein. „Bei Freistöße haben wir andere Spezialisten.“ Aber Penaltys bleiben klar ein Fall für Habersam. „Ich glaube, dass heuer acht oder neun Strafstöße dabei waren.“ Alle wurden verwandelt. „Ich will die Kugel einfach hineinhauen, schaue mir den Keeper vorher genau an und denke sonst wenig nach.“ Dazu schaut der Stürmer gerne auf das Spitzenspiel gegen Himberg zurück. „Die Stimmung war ein Hammer. Solche Partien braucht jeder Fußballer.“ Emotionen, die auch in Breitenfurt immer stärker greifen. „Ich liebe es vor unserem Publikum zu spielen.“