Himberg bleibt Favorit

Wer holt sich den Titel? Die NÖN hörte sich bei unseren Bezirksklubs in der 1. Klasse Ost um. Das Ergebnis ist eindeutig: Himberg lässt sich das Ding nicht mehr nehmen. „Wir haben aktuell das Pech am Schuh, können uns in Wirklichkeit aber nur selber schlagen“, meint etwa SC Himberg-Coach Helmut Zeiner. Ohne Selbstzerstörungsknopf mache also seine Elf das Rennen.

Geht es nach dem ASK Schwadorf-Coach Thomas Irsigler, dann werden die dichte Kaderbreite und individuelle Klasse letztendlich den Ausschlag zum Titel geben. „Himberg schafft das“, ist der Schwadorfer Trainer überzeugt.

Für SF Bergs Co-Trainer Markus Eisenbarth fällt das Resümee klar aus: „Himberg wird sich am Ende durchsetzen, Umfaller dürfen sie sich aber keine mehr leisten.“ Denn Wolfsthal und Breitenfurt seien stark genug, nochmals einen Angriff zu starten

„Der Meistertipp ist für mich keine Frage. Himberg hat die beste Mannschaft, hat Qualität, Breitenfurt ist zu viele Punkte weg“, führt für ASK/BSC Bruck II-Coach Patrick Wunderbaldinger kein Weg an den Leader vorbei. „Der Abstand ist geringer geworden, dennoch glaube ich, dass am Ende Himberg oben steht“, hat auch FSV Velm-Coach Christian Gadolla den Nachbarsrivalen auf dem Zettel.

Breitenfurt und Wolfsthal in der Außenseiterrolle

Für den Sportlichen Leiter des SC Haslau Thomas Frenken wird der SC Himberg das Rennen machen. „Der beste Kader wird sich am Ende durchsetzen.“ SC Göttlesbrunns Gerald Ursprung loggt ebenso den SC Himberg ein. „Diese Mannschaft kann sich am Ende nur selbst schlagen.“ Und was sagt ASK Kleinneusiedl-Obmann Bernhard Mitteröcker? „Himberg wird den Punktevorsprung nicht mehr aus der Hand geben.“

Die Verfolger stehen ebenso auf der Meisterliste. Oranjezz Götzendorfs Obmann Thomas Siegl setzt auf eine Aufholjagd der jungen Wilden. „Das ist eine Mannschaft mit Qualität und Teamspirit, die Himberg noch abfängt“, tippt er auf den SK Breitenfurt. Ins gleiche Horn stößt Franz Schuster, Coach vom SC Wolfsthal: „Es ist eine enge Geschichte, aber es wird am Ende der SK Breitenfurt das Rennen machen“,

Apropos Wolfsthal: Breitenfurts Coach Mario Hochgerner sieht die Schuster-Truppe ganz vorne: „Wolfsthal wirkt aktuell stabiler als der SC Himberg, wir tippen auf den Aufsteiger. SC Sommerein-Obmann Franz Gotschy schließt sich dieser Meinung an: „Sowohl Himberg als auch Wolfsthal müssen beide noch gegen uns antreten. Wir sind die Königsmacher, aber am Ende packt es Wolfsthal.“