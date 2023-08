Holt SC Höflein jetzt den Titel?

Der Aufsteiger lacht von der Tabellenspitze. Der SC Höflein erobert mit weißer Weste die Pole Position. Drei Spiele. Neun Punkte. Das schafften in den letzten zehn Jahren nur drei Teams: SC Himberg in der vergangenen Spielzeit, Leopoldsdorf bei Wien 2016/2017 und Kleinneusiedl 2015/2016. Alle drei Mannschaften holten sich danach auch den Titel. „Das wäre für uns vermessen nach drei Runden schon über die Meisterschaft zu sprechen“, erklärt Höfleins Coach Karl Prügger. Und dennoch: Der Trainer ist für seine Affinität für Statistik bekannt. „Wie die ersten Spiele werden, so wird die Saison. Das hat sich bei mir schon öfters bewahrheitet.“ Dabei pflegt Prügger auch bewährte Abläufe. „Ich bin abergläubisch und habe in der ersten Partie gegen Berg auch die gleiche Kleidung angehabt wie in meinem Meisterjahr in Hainburg“, so Prügger. „Das hat geholefen“, lacht Prügger. Überhaupt schöpft Höfleins Coach von den Erfahrungen seiner bisherigen Trainerstationen. „Meine Warnungen der enormen Nehmerqualitäten der FCM-Fohlen hat jetzt meine Elf Ernst genommen.“ Die Stimmung und die Euphorie sei nach dem Aufstieg und den Start „unglaublich“. Dabei schaffte Prügger auch den Spagat eine Elf zusammenzustellen, die aus Einheimischen, Routines und Legionären besteht. „Ich weiß wie ich mit jungen Spielern umgehen muss, ich habe aber auch ein Händchen für die gestandenen Spieler.“ Prügger will den Drive mitnehmen und von „Spiel zu Spiel schauen“, dann „sehen wir, was herauskommt.“ Nachsatz: „In der Liga sind wir zumindest angekommen.“