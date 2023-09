Keeper Pentek wird zur tragischen Figur

Er war einer der Aufstiegsgaranten. Der sichere und verläßliche Rückhalt. 25 der 26 Spiele in der Meister-Saison stand er zwischen den Pfosten und kassierte dabei nur 20 Tore. Der absolute Top-Wert der Liga. Und auch in der aktuellen Saison knüpfte Julius Pentek an die bärenstarken Leistungen der Aufstiegssaison an. Bis jetzt. Denn gegen den ASK Kaltenleutgeben erwischte Pentek einen rabenschwarzen Tag. Eine pechschwarze Anfangsviertelstunde. Beim ersten Treffer unterschätzte er einen Kozo-Weitschussaufsitzer und lieferte beim Glattbügel-Versuch eine unglückliche Figur ab. Die Folge: Das schnelle 1:0 des ASK durch den Abstauber von Zejd Cazankic. Drei Minuten später der nächste Fauxpas. Pentek verflog sich, traf beim Wegfaustversuch statt dem Ball nur Sturmtank Gabelic. Das Resultat: Das 2:0 der Gäste sowie ein ramponierter Finger.

Pentek verletzt sich bei Rettungsversuch

„Das hat leider gar nicht gut ausgesehen“, so Höfleins Coach Karl Prügger, der sich um seinen Keeper sorgte. „Wir hoffen, dass es nur eine Verstauchung ist. Wenn sich ein Fingerbruch herausstellt, dann wird uns Julius sicher fünf Wochen fehlen. Das wäre wirklich ein Schlag für uns.“

Mit Hochdruck muss der Aufsteiger jetzt an Krisen-Plänen arbeiten. Sven Spildener ersetzte Pentek schon einmal in der letzten Saison, rückte auch gegen den ASK für die letzten 75 Minuten auf die Linie. „Er hat eine gute Leistung gezeigt“, so Prügger. Und dennoch: Die Alarmglocken klingeln. Denn hinter dem U-23-Keeper fehlen die Optionen. „Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Wir brauchen für beide Mannschaften einen Torwart.“ Prügger hängte sich nach der Partie in jedem Fall gleich ans Telefon. In Höflein gäbe es altbekannte Tormannerfahrung genug, ob sie gehoben werden kann, ist offen.