„Licht aus“ in Göttlesbrunn

Beim SC Göttlesbrunn gehen die Lichter aus. Zwei Mal streikte die Flutlichtanlage. Zwei Mal bescherte es den Akteuren am Spielfeld jede Menge Wartezeit. „Bitter für uns, dass wir jedes Mal, wenn die Lichter wieder aufgedreht wurden, Gegentore kassiert haben“, ärgerte sich Sommereins Obmann Franz Gotschy, der diesbezüglich auch das eine oder andere Gespräch mit dem Referee suchte. „Natürlich waren beide Seiten daran interessiert, dass wir beim zweiten Flutlichtausfall in der 43. Minute in die Pause hätten gehen können. Schlussendlich mussten wir den Ausfall aber abwarten.“ Für Göttlesbrunns Coach Markus Miletich wäre auch der vorzeitige Gang in die Kabine besser gewesen. „Aber da sprechen die Regeln dagegen.“ Der Ausfallsgrund der Anlage läge in jedem Fall nicht im Bereich des Vereins.

Zusätzlichen Redebedarf ergaben sich durch enge Abseits-Entscheidungen im Spiel. „Es ist mittlerweile ein leidiges Thema. Heimische begleiten die Mannschaft auf Auswärtsmatches ungern, weil wir immer wieder durchfragen müssen, ob sich nicht jemand auf die Linie stellt. Dazu werden diese Vereinsschiedsrichter vom Schiri dann nicht Ernst genommen.“ Gotschy: „Da wäre der Verband gefordert, wieder auf das in den letzten Saisonen praktizierte Linienrichter-Modell zurückzugreifen. Die Vereine wären sicher bereit, entsprechende Aufwände finanziell zu goutieren.“