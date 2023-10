Miletich ist neuer „Göttles“-Coach

Gemunkelt wurde es nach dem Abgang von Elvir Ibrahimovic schnell. Jetzt ist es fix: Markus Miletich wird neuer Coach beim SC Göttlesbrunn. Dabei wird er auf viele bekannte Gesichter treffen. Denn als ehemaliger Bruck-II-Trainer hatte er Spieler wie Manuel Brunnthaler, Stephan May, Robert-Eugen Magda sowie Florian, Tobias oder Benjamin Puchinger sowie Christian Reeh unter seinen Fittiche. „Mit anderen wie Mathias Almstädter oder Franz Schwarz hatte ich bereits als LAZ-Trainer zu tun.“

Miletich kennt Göttlesbrunn besonders genau, nahm er doch schon einmal auf der SC-Bank-Platz. „Ich durfte meine Praxiseinheiten für meine UEFA-B-Linzenz in Göttlesbrunn absolvieren. Von diesem Zeitpunkt an ist der Kontakt nie wirklich abgerissen.“ Der aktuelle Anruf kam dennoch plötzlich. „Es hat Gerüchte gegeben, dass ich der neue Coach werde, da habe ich mit noch keinem Verantwortlichen gesprochen.“

Miletich: „Ich bin kein Peitschenknaller!“

Ein Dutzend Optionen wurden von Göttlesbrunner Verantwortlichen durchgearbeitet, warum die Wahl auf ihn fiel? „Ich bin kein Peitschenknaller. Ich sehe mich als Fußball-Lehrer, der will, dass seine Schützlinge ihre Bestleistungen abrufen können.“ Streicheleinheiten, wo sie nötig sind, ein lautes Wort, wo es eines braucht, ihn aber „auf der Linie herumflegeln“, werde man nicht sehen. Das Potenzial der Mannschaft sei unwidersprochen groß. „Sie sind auf die Nase gefallen. Jetzt will ich ihn auf- und in die Spur helfen.“ Die Weiterentwicklung stehe im Vordergrund: „Natürlich wollen wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.“