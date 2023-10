Miletich schafft auf Anhieb Historisches

Der SC Göttlesbrunn schafft gleicht bei er erten Partie unter Coach Markus Miletich einen Eintrag in die Geschichtsbücher.

Göttlesbrunn dreht 0:4-Rückstand

Denn: Der SC Göttlesbrunn drehte einen 0:4-Rückstand in einen 5:4-Sieg, das hat es in der 1. Klasse seit der Online-Aufzeichnung, das heißt seit mehr als 15 Jahren, noch nie gegeben. „Dieses Match hat mir sicher mindestens ein Lebensjahr gekostet“, so Miletich in einem ersten Statement. Seine Elf kämpfte in den ersten 45 Minuten gegen den Wind und vielen individuellen Fehlern. „In der Pause haben wir uns damit auseinandergesetzt und ich habe den Burschen klar gemacht, dass wir in der Lage dazu sind mit dem Rückenwind ebenfalls mindestens vier Treffer zu machen.“ Dabei vertraute der Neo-Coach auf die Mannschaft, die in den ersten 45 Minuten vier Treffer kassierte und wechselte in der Pause nicht.

Keine Göttlesbrunner Wechsel in der Halbzeit

„Mein Vertrauen in die Mannschaft war durch den Auftritt in der ersten Hälfte nicht erschüttert, ich wusste, dass wir es deutlich besser machen können.“

Dass am Ende Florian Thome das 5:4 in den Schlusssekunden erstocherte, passte zum Bild. „Das war wichtig für die Moral des Teams. Sie hat heute bis zur letzten Sekunde alles gegeben.“

Dennoch streut Miletich auch seinem Trainer-Vorgänger Elvir Ibrahimovic Rosen für seine gute Vorarbeit. „Ich habe erst drei Einheiten geleitet. Es ist spürbar, welche gute Vorarbeit geleistet wurde. Ich bin kein Zauberer, die Mannschaft hat sich selbst aus dem Sumpf gezogen.“