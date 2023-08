Negativ-Serie ist durchbrochen

Drei Spiele. Drei Niederlagen. Im vierten Anlauf gibt es für den letztjährigen Aufsteiger erstmals Punkte. „Ich glaube jetzt haben wir den anderen Clubs genug Punktevorsprung gegeben“, lacht Wolfsthals Coach Franz Schuster nach dem 3:1-Derby-Sieg gegen die SF Berg. Dabei zeigte Wolfsthal unglaubliche Moral, der Vize-Herbstmeister des Vorjahres drehte einen 1:0-Rückstand um. „Wir haben uns in den letzten Spielen von Partie zu Partie gesteigert. In der 1. Klasse Ost kannst du nur mehr punkten, wenn du eine sehr gute Leistung zeigst. Eine gute Leistung kann schon zu wenig sein.“ Gegen Berg schimmerte Wolfsthals Klasse erstmals in dieser Saison auf. Verantwortlich dafür: Neven Juric gab sein Comeback in der Start-Elf. „Das ist ein unglaublich wichtiger Spieler, der seinen Nebenleuten viel Ruhe gibt.“ Die Kraft reichte nur für 45 Minuten, aber: „Das war sicher ein Faktor.“ Dazu kommt auch die Lebensversicherung der letzten Jahre immer besser in Form. Josip Djoja glänzte gegen Berg als Vorbereiter. Auch neue Puzzleteile passen von Spiel zu Spiel mehr ins große Ganze. Lukas Lauro erspielte sich seinen Stammplatz. „Er hat jedes Mal überzeugen können.“ Gleiches gilt für den Super-Fänger Matej Mydla, der bisher vollends die Fußstapfen des verletzten Ludovit Micura ausfüllen kann. „Gegen Traiskirchen müssen wir an die letzte Leistung anschließen und wieder punkten.“