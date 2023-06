Paukenschlag: Haslau geht freiwillig runter

Seit Wochen ist es das Gerücht in der Liga. Nun ist es Gewissheit: Der SC Haslau nimmt sich aus dem Abstiegskampf und geht freiwillig eine Etage tiefer. „Die Entscheidung ist uns anfangs nicht leicht gefallen, aber wir sind uns sicher, es ist der richtige Weg“, so der Sportliche Leiter Thomas Frenken. Die Hintergründe sind vielfältig: „Natürlich spielt auch die Kostensituation eine Rolle, aber wir haben gesehen, dass wir auch sportlich spätestens im nächsten Jahr ein Problem gehabt hätte.“ Das Budget für die 2. Klasse Ost wird natürlich geringer sein als in der 1. Klasse. „Wir rechnen damit, dass wir einige Stammspieler verlieren, einige haben auch ihr Karriereende in Aussicht gestellt“, so Frenken, der in einer Etage tiefer vor allem den „jungen Weg gehen“ will. „Ein Vorbild ist da sicher der FK Hainburg, der das bereits gezeigt hat.“

SC Haslau will den „jungen Weg“ gehen

Wenn die Youngsters so weit sind, dann will Haslau wieder angreifen. In jedem Fall sind Roman Tullis, David Ozogany, Daniel Koppensteiner oder Roman Hlina weg. „Wir hoffen, dass Benjamin Rektor den Weg mit uns geht“, so Frenken.

Der Ausstieg des SC Haslau hat natürlich Konsequenzen auf die Abstiegssituation. Diesbezüglich stellt Herbert Wesely klar. „Wir haben mit Bruck II und Haslau zwei Fixabsteiger, dazu wird auch der Tabellenletzte den Gang in die 2. Klasse antreten.“ Alle anderen Szenarien hätten keinen Einfluss. „Auch wenn die Admira in der 1. Klasse Ost starten würde, dann muss kein weiterer Club gehen. Dann hätten wir in der 1. Klasse 16 Vereine. Auflösungen in der 2. Klasse haben keine Konsequenz.“