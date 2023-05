Perchtoldsdorf plant zweite Mannschaft

Paukenschlag beim USC Perchtoldsdorf. Denn: Im nächsten Jahr will der Verein zwei Kampfmannschaften stellen. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, weil natürlich sehr viel Manpower und Logistik dahintersteckt und Struktur benötigt wird“, so Obmann Thomas Klose. Dementsprechend intensiv wurde vereinsintern über ein sportliches Konzept nachgedacht. Nun steigt weißer Rauch auf, die Idee wurde in Anwesenheit aller Trainer dieser Mannschaften und der Sportlichen Leitung, vom vierköpfigen USCP-Vorstand einstimmig beschlossen.

Perchtoldsdorf trifft Entscheidung für Jugend

Die Hintergründe liegen für Klose auf der Hand. „Es ist eine Entscheidung für aufstrebende junge Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs.“ Denn: Immer weniger Mannschaften nennen für die NÖ U17/U18 Landesligen. Dazu droht durch die erweiterten Akademieregelungen des ÖFB eine Verschärfung dieser Lage. Auch die Reserve-Meisterschaften garantieren diesen kontinuierlichen sportlichen Wettkampf nicht. „Nicht jede Mannschaft hat mehr eine Reserve. Immer wieder fallen U23-Partien aus“, so Klose.

Perspektive schon für U15-Kicker schaffen

„Damit fehlt für aufstrebende junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ein optimales Betätigungsfeld zur sportlichen Weiterentwicklung.“ Klose will damit Perspektiven schaffen. „Es sollen jetzt schon unsere U15-Spieler wissen, wohin ihr Weg bei uns führen kann.“

Damit wird der USC Perchtoldsdorf künftig drei Mannschaften stellen: Kampfmannschaft I und Reserve sowie die Kampfmannschaft II. „Diese KM II soll in der 2. Klasse Ost/Mitte auf Punktejagd gehen. Der entsprechende Antrag beim NÖFV erfolgt in den nächsten Tagen“, so Klose.