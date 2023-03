RUNDE 17: Götzendorf Oranjezz - Bruck / L. II: 1:1 (1:1)

Am 17. März traf Götzendorf Oranjezz in der 17. Runde der 1. Klasse Ost zuhause auf Bruck / L. II. Das Spiel endete nach 90 Spielminuten 1:1 (1:1).

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Götzendorf Oranjezz - Bruck / L. II 1:1 (1:1)

Freitag, 17. März 2023, Götzendorf, 100 Zuseher, SR Goran Knezevic

Tore:

0:1 Martin Eichler (4.)

1:1 Jakob Kusolitsch (17.)

Götzendorf Oranjezz: L. Siegl, N. Kummer, C. Gall, N. Vucetic, L. Wittner, J. Kusolitsch, M. Steininger (90+3. M. Besel), M. Damhoesl (HZ. J. Kürner), S. Wuggenig, D. Voglsinger, E. Erkus (75. D. Siljic); F. Luntzer, I. Brnjic

Trainer: Josef Werdenich

Bruck / L. II: T. Belak, M. Weinhandl, D. Mladenovic (60. B. Nemeth), P. Wunderbaldinger, M. Brunnthaler, M. Eichler, T. Gall, D. Travnicek, T. Macho (63. E. Schekulin), T. Puchinger (13. M. Dürr), S. May; D. Vegh, C. Reeh, C. Eibler

Trainer: Mario Schöny

Karten:

Gelb: Nico Kummer (85., Unsportl.) bzw. Matteo Falco Dürr (88., Unsportl.), Martin Eichler (90+2., Foul)

