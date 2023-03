RUNDE 17: Perchtoldsdorf - Berg: 1:2 (1:1)

Am 18. März traf Perchtoldsdorf in der 17. Runde der 1. Klasse Ost zuhause auf Berg. In der ersten Hälfte war Perchtoldsdorf dem Gegner nach Toren noch ebenbürtig, es ging mit 1:1 in die Kabinen. In Spielhälfte zwei musste sich Perchtoldsdorf Berg aber knapp geschlagen geben - das Spiel endete 1:2.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Perchtoldsdorf - Berg 1:2 (1:1)

Samstag, 18. März 2023, Perchtoldsdorf, 72 Zuseher, SR Oliver Greisinger

Tore:

1:0 Lucas Kneissl (29.)

1:1 Tomas Scavnicky (34.)

1:2 Tomas Scavnicky (84.)

Perchtoldsdorf: M. Denk, T. Hannak (53. M. Axmann), L. Schmidt, A. Kvesic (53. A. Richter), S. Omar Osman (60. J. Hackl), L. Kneissl, M. Bidlo, S. Breitenecker, M. Vytesnik, O. Puschner, C. Seidl; G. Herbich, W. Wappel

Trainer: Michael Heim

Berg: D. Bucak - N. Thaller, L. Eisenbarth - T. Scavnicky - C. Stekovics - S. Neufelner (63. M. Kapisovsky) - R. Lichner - M. Kriszta, M. Marosi (90. F. Hraska) - M. Katzler, M. Wagner; B. Kjazimi, M. Eisenbarth, M. Mayer

Trainer: Mario Katzler

Karten:

Gelb: Ante Kvesic (28., Unsportl.), Julian Hackl (61., Foul) bzw. Manfred Wagner (21., Foul), Tomas Scavnicky (31., Kritik), Lukas Eisenbarth (38., Kritik), Marek Kapisovsky (80., Unsportl.), Martin Marosi (90., Unsportl.)

