RUNDE 17: Wienerwald - Sommerein: 4:1 (1:1)

Am 18. März traf Wienerwald in der 17. Runde der 1. Klasse Ost zuhause auf Sommerein. In der ersten Hälfte waren sich beide Teams noch ebenbürtig, es ging mit 1:1 in die Kabinen. Nach der Pause entschied die Mannschaft aus Grub dann das Spiel deutlich für sich. Nach dem Schlusspfiff durfte Wienerwald über einen 4:1 Sieg über Sommerein jubeln.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Wienerwald - Sommerein 4:1 (1:1)

Samstag, 18. März 2023, Sittendorf, 75 Zuseher, SR Ferdi Oezdogan

Tore:

0:1 Michael Nikolic (9.)

1:1 Samuel Liptak (22.)

2:1 Marco Fischer (50.)

3:1 Ales Stroncer (67.)

4:1 Bastian Kleindienst (90+1.)

Wienerwald: N. Weiss, M. Fischer, S. Wunsch (48. F. Pitsch), M. Aschinger, B. Kleindienst, P. Ertl, S. Fischer, D. Schalmoser, A. Stroncer (76. D. Byslovsky), C. Gabriel, S. Liptak (83. J. Herzog); P. Abfalter, D. Pirklbauer

Trainer: Andreas Fischer

Sommerein: L. Winkler, M. Zlatohlavy, A. Koller, D. Berezny, C. Peter, M. Grohol, G. Gencer, M. Nikolic (89. D. Gotschy), T. Pitschmann (HZ. M. Gotschy), L. Keim (71. R. Söllner), P. Pazderka; H. Grafl, L. Happel

Trainer: Christian Neumann

Karten:

Gelb: Christoph Gabriel (75., Foul) bzw. Michal Grohol (27., Foul), David Berezny (37., Foul), Patrick Pazderka (45+1., Foul)

