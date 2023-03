RUNDE 17: Wolfsthal - Kleinneusiedl: 3:0 (2:0)

Am 18. März traf Wolfsthal in der 17. Runde der 1. Klasse Ost zuhause auf Kleinneusiedl. Bereits nach der ersten Halbzeit lag Wolfsthal mit 2:0 vorne. Den Sieg ließen sie sich auch in Halbzeit 2 nicht mehr nehmen. Nach 90 Minuten gingen sie mit 3:0 als Sieger vom Platz.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Wolfsthal - Kleinneusiedl 3:0 (2:0)

Samstag, 18. März 2023, Wolfsthal, 110 Zuseher, SR Maximilian Kirschner

Tore:

1:0 Phillip Filipovic (36.)

2:0 Nikolas Stachovic (45.)

3:0 Luigi Iacona (90.)

Wolfsthal: L. Micura, I. Vogl, P. Satzl, T. Scholz (83. R. Dvoran), J. Djoja, P. Filipovic, L. Iacona, N. Juric, C. Hoffmann, N. Stachovic (90+1. P. Skerlan), M. Almstädter; F. Konwalinka, N. Große, A. Hawas

Trainer: Franz Schuster

Kleinneusiedl: C. Langsenlehner, C. Samuel, S. Glatzer, N. Flicker, C. Murr, P. Minar, N. Imbre (78. C. Ratschka), M. Ondrik, M. Kopecky, M. Turkovic, P. Kratz; T. Brucker, O. Koller, J. Stampfer, D. Immervoll, D. Ivanovic

Trainer: Manfred Kässer

Karten:

Gelb: Neven Juric (12., Kritik), Nikolas Stachovic (13., Kritik) bzw. keine

